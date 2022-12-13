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宜蘭冬山市場明年拆建 名攤獲經濟部5星肯定：像領畢業證書

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
冬山鄉公有零售市場建物老舊，冬山鄉公所明年將啟動原地拆除重建。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公有零售市場建物老舊，冬山鄉公所明年將啟動原地拆除重建。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭縣冬山鄉公所輔導冬山鄉公有零售市場業者，參與素有菜市場金馬獎之稱的經濟部中部辦公室「優良市集暨樂活名攤評核計畫」，其中2家知名攤商牛肉麵店「春不老驛站」、「飛魚食染」鹽滷豆花專賣店均獲5星殊榮。

隱身在市場2樓的牛肉麵店「春不老驛站」，主打清燉、川味牛肉麵，前者以牛大骨熬煮16小時，後者則以熬煮牛大骨所萃取牛油，加入薑、蔥、辣椒去爆香，再搭配切成長條狀、軟嫩不乾柴的4塊美牛腱子心，甘甜口感深受老饕喜愛。

春不老驛站裝潢古色古香，展示老闆黃正容過去在大海闖蕩所收藏的航海儀器，舒適的用餐環境讓民眾來冬山能好好坐下來品嚐美食；曾於2016年、2018年獲3星榮譽，2020年再拿4星殊榮，活動去年因疫情停辦，今年再度參賽獲最高星等「5星樂活名攤」。

黃淑芬表示，市場明年將拆除重建，拿獎就像交了好成績，領了畢業證書，可以在市場畢業，也為其在地服務8年畫下完美句點。「在冬山這段時間有感情」，未來將在冬山另覓新處，繼續傳承培育下一代台灣航海人才的開店初衷。

公所指出，位在1樓的「飛魚食染」鹽滷豆花專賣店，曾於2020年獲得4星名攤，今年參賽不負眾望摘5星，可說是市場內最具活力的文青特色小店。該店強調手作、天然、使用非基改黃豆，主打鹽滷豆花，因其含水量低，口感更為綿密，而以有機豆渣製作的巧克力布朗尼，也是饕客最愛。

冬山鄉長林峻輔說，該市場的規模比起宜蘭、羅東要來得小，但是近年持續有新血加入，不少特色小店努力在地經營，公所攜手民間活化舊市場，也讓冬山美食今年在評選中脫穎而出，展現舊市場的新活力。

冬山鄉公有零售市場迄今已有41年歷史，由於建物老舊、耐震係數不足，加上周邊環境待改善，公所預計明年農曆春節元宵節過後，完成攤商搬遷計劃，屆時將原地拆除重建；現有21家業者續留可領攤鋪位補助費，若無意願者則領搬遷補助費。

春不老驛站主打清燉、川味牛肉麵。記者林佳彣／攝影
春不老驛站主打清燉、川味牛肉麵。記者林佳彣／攝影
「飛魚食染」鹽滷豆花專賣店是市場內最具活力的文青特色小店，曾於2020年獲得4星名攤，今年參賽摘5星。記者林佳彣／攝影
「飛魚食染」鹽滷豆花專賣店是市場內最具活力的文青特色小店，曾於2020年獲得4星名攤，今年參賽摘5星。記者林佳彣／攝影
春不老驛站2016年、2018年獲3星榮譽，2020年再拿4星殊榮，今年獲最高星等「5星樂活名攤」，左為老闆娘黃淑芬、右為老闆黃正容。記者林佳彣／攝影
春不老驛站2016年、2018年獲3星榮譽，2020年再拿4星殊榮，今年獲最高星等「5星樂活名攤」，左為老闆娘黃淑芬、右為老闆黃正容。記者林佳彣／攝影
「飛魚食染」鹽滷豆花專賣店主打鹽滷豆花，以有機豆渣製作的巧克力布朗尼也是饕客最愛。記者林佳彣／攝影
「飛魚食染」鹽滷豆花專賣店主打鹽滷豆花，以有機豆渣製作的巧克力布朗尼也是饕客最愛。記者林佳彣／攝影
春不老驛站裝潢古色古香，展示老闆黃正容過去在大海闖蕩所收藏的航海儀器。記者林佳彣／攝影
春不老驛站裝潢古色古香，展示老闆黃正容過去在大海闖蕩所收藏的航海儀器。記者林佳彣／攝影

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