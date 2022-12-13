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卸任掛心基隆捷運 林右昌：盼未來團隊全力推動會協助

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
卸任掛心基隆捷運，林右昌：盼未來團隊全力推動會協助。記者游明煌／攝影
卸任掛心基隆捷運，林右昌：盼未來團隊全力推動會協助。記者游明煌／攝影

基隆市長林右昌今天與市政團隊拍畢業照，他卸任前仍掛心他全力推動的基隆捷運，林右昌說，很高興在他任內有很大的進展，期待未來的市政團隊全力推動，未來不管他在任何工作或職位上，會盡力來協助。

林右昌說，基隆捷運是大家期待很久的建設，雖然無法在他任內動工，他很高興在他任內有很大的進展，包括環境影響評估應該最近很快要完成，綜合規畫定案明年第一季左右會完成，這是歷史的一大步。

林右昌表示，不管新北市、台北市和交通部，大家都有共識要全力來推動基隆捷運，這是很正向的力量和訊息，他當然很希望未來新的團隊能夠繼續推動下去。

但林右昌認為，基隆市和其他城市不一樣的地方，基隆沒有捷運局編制，財政狀況也比不上直轄市，基隆也應該是目前全國唯一非直轄市有捷運的城市，很多事情都是第一次。

林右昌期待未來的市政團隊能夠加油，用整個市政府的力量，全力推動基隆捷運的建設。

但他要再次強調，長久以來大家還是有誤解，以為捷運只是為了通勤，其實並不是，而是為了去完善大台北首都圈都會的機能，不只改善基隆的交通，更重要的是把基隆和大台北的就業和產業的能量串接起來。

林右昌說，基隆捷運是未來基隆很重要的建設，未來不管他在任何工作或職位上，會盡力來協助。

基隆捷運 林右昌 團隊

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