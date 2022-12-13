好消息！宜蘭南方澳跨港大橋斷橋重生 新橋12月18日通車

宜蘭南方澳跨港大橋3年多前突然斷橋，震驚國人，公路總局蘇花改工程處負責新橋重建工程，從2020年7月16日開工後，歷經2年5個多月，終於要在12月18日通車。新橋除了耐久結構安全，同時兼具鯖魚意象造型設計，日夜兼美，將成為港區的美麗地標，帶動觀光發展。

2019年10月1日上午，南方澳跨港大橋在一輛油罐車經過時突然斷裂，壓毀3艘漁船，造成6名外籍漁工死亡，造成「國內有史以來第一件非天災所導致橋梁坍塌案」。

港區橋梁由交通部港務單位管理，交通部交由經驗豐富的蘇花改工程處代辦接下新橋重建責任，全案由世曦工程顧問公司監造設計，新亞建設開發公司負責施工，總工程經費9.57億元，工程總長796.53公尺，其中包括橋梁本身595公尺，引道201.53公尺。

從斷橋起算，新橋原計畫3年內完工通車，但過程中發生橋面灌漿問題，使得通車時間稍有延後，但地方民眾以「安全」為重，理解工程單位的辛苦。12月18日上午通車時，由蔡英文總統及行政院長蘇貞昌等人剪綵。

針對橋梁安全部分，除了能夠達到耐久年限100年的抗腐蝕與耐震等設計，在造型美觀方面以當地最重要的鯖魚漁產，設定「鯖浪奇緣」主題，採用鯖魚意象的特殊橋梁造型，夜間搭配觀景藝術光調系統，並且設置人行景觀觀景平台，配合周邊道路形成一個環狀道路系統，除了提升生活便利性及地區觀光發展，更是顯眼的地標。

蘇澳鎮長李明哲表示，斷橋之後對於港區漁船進出、交通動線及鎮民生活都造成影響，新橋通車後不僅打通南方澳交通的任督二脈，也代表著蘇澳鎮「重生」，帶動遊客來到蘇澳地區消費。