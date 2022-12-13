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下一步交通部長、內政部長？林右昌：人民需要我做什就扮什麼角色
基隆市長林右昌執政8年即將在12月25日卸任，今天他與市政府團隊拍畢業照，針對未來入閣傳言，交通部長或內政部長中央有無徵詢？林右昌回應說，被問不下幾百次了，「這個問題留待12月25日以後再說，需要我做什麼我就扮演什麼角色」。
針對外傳林右昌將入閣，可能的位置是交通部長或內政部長，林右昌今天被問到時大笑三聲，接著說「我想現在講這個太早，這個問題留待12月25日以後再說」。
林右昌說，他從來不會預設自己的下一步，比較重要的是，民眾或者人民需要他做什麼，「需要我做什麼我就扮演什麼角色，哪裡需要我就往什麼地方去」。
被問到中央有沒有徵詢入閣的角色？林右昌說，謝謝大家的關心，這個問題被問了不下幾百次，對他來說，12月25日之前他的身分和工作，他還是基隆市長，他會把握住每一天，把市長的責任和市長的工作做好，12月25日以後的事，就留待12月25日以後再說。
至於基隆執政8年任內最驕傲的一件事？林右昌說，他記得年8前他上任時，基隆市基本上是百廢待舉的城市，離婚率、自殺率、失業率最高，負債也是有史以來最高，但這8年來他們翻轉了這一切。
林右昌說，當時他許下了一個願望，就是希望讓所有基隆人都能變成驕傲光榮的其隆人，這8年來，他做到了。
對於副總統賴清德參選民進黨黨主席，林右昌表示，選黨主席在這一個時機點，都是一個承擔和挑戰，賴副總統是他敬佩的民主前輩，他有這樣子的意願和承擔，非常佩服他的勇氣，最重要的是全黨上下一起加油。
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