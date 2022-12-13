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謝國樑怨交接不順 林右昌拍畢業照：15日會面協助需求

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天與各局處市府團隊在文化中心前拍畢業照。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天與各局處市府團隊在文化中心前拍畢業照。記者游明煌／攝影

基隆市長林右昌出國期間，市府與市長當選人謝國樑發生交接爭議，林右昌昨天回國後與謝國樑雙方敲定15日親自會面。林右昌針對交接爭議首次對外說明，他說，可能謝國樑的幕僚不見得有在公務機關待過，但這不是重點，重點是未來施政能繼續往下去，看有什麼需求，會面時盡量來協助。

林右昌今天與基隆市政府團隊在文化中心拍畢業照，林右昌說，政黨輪替是民主的常態，目前交接沒有什麼問題，15日會面主隨客便，看當選人有什麼需求，他們就是盡量來協助。

針對謝國樑曾被指曾自行找兩個局處主管長簡報，引發一些爭議。林右昌對此回應說，可能謝國樑的幕僚不見得有在公務機關待過，但這不是重點，重點是未來施政能繼續往下去。

謝國樑曾抱怨選後要和市長會面都沒有能見到面，林右昌說，因為他昨天才剛回國，之前有說過，回國之後再來約見面的時間，看謝國樑有何需求，碰面時再說。

林右昌在基隆市執政8年，今天畢業照團隊擠滿文化中心1樓，市長先拍一張大合照再輪流和各局局人員拍照，顯得離情依依。在大合照時，林右昌還親自喬位置，讓大家都能拍進鏡頭。

林右昌說感謝市政團隊，他說，當市長有任期，團隊和朋友的情誼是一輩子，他和8年來一起打拚的團隊，不只是長官和部屬的關係，更是夥伴和朋友，25日他卸任後這分情誼會一直維持下去，他很感謝有這個機會一起打拚。

市府觀銷處長曾姿雯，從高雄北漂基隆離鄉背井來基隆服務，她表示，多年來行銷的努力，獲得基隆市民的肯定，尤其城博會讓全國都看見，讓大家看見基隆的轉變，希望未來團隊能延續各項建設來完成。

謝國樑辦公室昨晚發新聞稿指出，基隆市政府新舊團隊交接工作進展並不順遂，謝國樑積極想與林右昌市長會面，共同商討基隆市政交接工作事宜，期望能夠讓市政銜接更加順暢。

謝辦發言人余治明昨晚說，雙方已初步取得會面共識，謝國樑將15日中午前往市府與市長林右昌詳談市政交接相關細節工作。

余治明指出，早在11月29日林右昌指派交接窗口楊桂杰參議進行簡報時，謝國樑已當面告知希望能夠拜訪林右昌市長，進行市政的請益與交接的討論。

余治明表示，市政工作順利的交接與延續，攸關基隆市民朋友的權益，謝國樑將親自率領交接團隊前往基隆市政府拜會，並且向林右昌市長進行市政請益，期盼能讓交接工作順利進行，讓基隆市的市政銜接能更加順暢。

基隆市長林右昌今天與各局處市府團隊在文化中心前拍畢業照。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天與各局處市府團隊在文化中心前拍畢業照。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天與各局處市府團隊在文化中心前拍畢業照。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天與各局處市府團隊在文化中心前拍畢業照。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天與各局處市府團隊在文化中心前拍畢業照。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天與各局處市府團隊在文化中心前拍畢業照。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天與各局處市府團隊在文化中心前拍畢業照。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天與各局處市府團隊在文化中心前拍畢業照。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天與各局處市府團隊在文化中心前拍畢業照。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天與各局處市府團隊在文化中心前拍畢業照。記者游明煌／攝影

林右昌 謝國樑 基隆

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