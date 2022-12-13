花蓮林管處推蹦蹦車紙模型 回憶哈崙林業史

池南國家森林遊樂區曾是哈崙山地鐵道的起點，林務局花蓮林區管理處將載運原木的蹦蹦車以等比例仿真縮小為紙模型，重現昔日穿梭林場模樣，提供民眾回憶伐木運材的舊時光。

位於花蓮壽豐鄉的池南為木瓜山木材轉運站功能，最初由花蓮港木材株式會社規劃開發，功能類似土場，由索道運下來的木材在此短暫存放，隨即由池南線鐵道運送到花蓮港驛旁的製材工場。

民國75年池南增建220公尺長蹦蹦車軌道，並將林田山萬森線拆除的鋼軌、枕木、道釘等，運送至池南鋪設興建。

花蓮林管處表示，載運原木的機關車被暱稱為蹦蹦車，是因行經軌道、引擎運轉或是木製台車碰撞發出聲響而得名。池南蹦蹦車頭民國61年德國建造、75年將林田山萬森線的軌道運至池南，並將萬年木線的蹦蹦車運下來，肩負起載運遊客、體驗搭乘的工作，經歷多次彩繪，現況為藍白色彩，僅供靜態展示。

花蓮林管處自即日至12月31日止，辦理「池南故事集-你的故事由你寫下」活動，只要在臉書粉絲專頁置頂貼文，留下曾經或現在與池南蹦蹦車合影，寫下照片故事，將隨機抽出3名民眾及留言按讚數最高者，致贈等比例縮小、擬真度極高的蹦蹦車紙模型DIY組。

花蓮林管處表示，池南國家森林遊樂區前身是哈崙工作站池南轉運站，藏有大量伐木運材所留流籠、蹦蹦車與集材機等機具，園區內還有青楓、梅樹、山櫻花、蝴蝶、莫氏樹蛙、朱鸝及大冠鷲等豐富動植物生態，是國內生態旅遊及賞鳥、觀蝶的絕佳景點。未來將不定期推出池南故事集線上活動，民眾可追蹤粉絲專頁。