謝國樑15日至基隆市府 向林右昌請益商討交接

曾繁輝是台東唯一撞球台維修師傅，從事撞球台維修近一甲子；他一身輕便，受邀到撞球場檢視球桌台布及「靠身」的彈性，和店員打完招呼後，他照流程檢視撞球推桿、色球碰撞球台靠身反彈的距離、速差等，再輕撫球台布面、確認磨損狀況，和撞球店老闆討論台布更換時程。

2022-12-12 18:07