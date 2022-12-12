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謝國樑、林右昌敲定見面時間 謝今發新聞稿 林明天受訪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長當選人謝國樑和基隆市長林右昌敲定15日見面，討論市政交接事宜。圖／謝國樑辦公室提供
基隆市長當選人謝國樑和基隆市長林右昌敲定15日見面，討論市政交接事宜。圖／謝國樑辦公室提供

基隆市新、卸任市長謝國樑林右昌25日交接，兩人日前就「事先見面」認知似有出入。謝國樑辦公室發言人余治明今晚說，雙方已敲定15日碰面詳談市政交接工作；基市府今晚也發出市長「新增行程」，預告林右昌明天公開受訪。

謝國樑籌組的市政團隊日前傳出聯繫市府兩單位口頭簡介業務， 人在國外的林右昌為此傳簡訊給市府局處首長，指新市府團隊可能不是很了解政府體制運作分際，所以請大家特別注意並跟同仁機會教育。

謝國樑則是在國民黨11日舉辦感恩茶會時「吐苦水」，指曾請市府交接小組召集人楊桂杰轉達想拜訪林右昌未果，後來有機會跟林通電話，暗示想要拜訪對方也未獲得應許。強調拜訪林右昌當面請益，是他一直想要做，而沒有辦法做到的事。

基市府發言人游本明同日回應，林市長選後致電謝國樑祝賀勝選時，有說過幾天會休假出國，謝也說要帶女兒出去走走，因此指示由交接小組協助。兩人如真有需要碰面，可以等他12月12日回國後再說，所以沒有謝國樑所說，想要拜訪，林不接見的事。

余治明今晚表示，市府新舊團隊交接工作進展並不順遂，謝國樑積極想與林右昌會面，商討市政交接工作事宜，期望能夠讓市政銜接更加順暢。雙方今天初步取得會面共識，謝將於15日中午前往市府與林詳談市政交接相關細節。

余治明說，市政工作順利交接與延續，攸關基隆民眾的權益，謝國樑15日將親自率領交接團隊拜會林右昌請益，期盼能讓交接工作順利進行，讓基隆市的市政銜接能更加順暢。

市府今晚發布「新增行程」，林右昌將公開受訪。市府發言人游本明說，市長新增行程不是為了說明與謝國樑會面的事，純粹就是返國後與媒體碰面聊市政和時事，當然也可預知不論有沒有安排與謝見面，都會是媒體必問的題目。

基隆市長林右昌15日將和基隆市長當選人謝國樑見面，討論市政交接事宜。聯合報系資料照片
基隆市長林右昌15日將和基隆市長當選人謝國樑見面，討論市政交接事宜。聯合報系資料照片

謝國樑 林右昌

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