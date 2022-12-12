宜蘭打卡熱點八角樓將見客 年底重新開放

宜蘭縣政府今天表示，頭城濱海森林公園經2年多整修與委外作業，年底重新開放啟用，園區內過去曾是文青打卡網美景點「八角樓」也將再度開放參觀。

頭城濱海森林公園，宜蘭縣政府指出，過去是頭城海水浴場，擁有美麗沙灘，但受到附近烏石港新建突堤效應影響，漂沙被攔截在突堤以北，海水浴場海岸線持續退縮。

頭城海水浴場於民國91年被公告禁止水域活動，並於105年更名頭城濱海森林公園，轉型以陸域休憩為主的園區。

宜蘭縣政府表示，園區內「八角樓」造型特殊，外表水泥牆面灰黑斑駁，宛如廢墟瞭望台，每一層樓都可看到不同角度海景；「八角樓」內迴旋樓梯動線更讓人有旋轉意象，光線折射也很特別，被稱為「廢墟之美」，過去常吸引遊客拍攝、透過社群軟體分享後，成為打卡熱點。

宜蘭縣工商旅遊處指出，考量園區設施老舊，108年透過交通部觀光局經費補助與地方自籌，隔年3月起斥資新台幣3500萬元啟動園區更新活化工程，「八角樓」也暫時封閉。

工旅處表示，更新工程包括新建餐廳、浴廁、「八角樓」改善與景觀步道，並增加200席海景座位。年底重新開放啟用後，入園免門票，提供遊客餐飲、露營及休憩活動服務。