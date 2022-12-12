打造原民作物保種天堂 花蓮農改場強化功效分析

原鄉部落的野菜是經由大自然長時間演化、最適應當地的物種，花蓮區農業改良場長期投入保種工作，今年起加強原民作物的機能性功效與應用分析，打造原民作物保種天堂。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場今天發布訊息表示，長期投入保種工作，蒐集保存重要作物的種原，如水稻、金針及山苦瓜等，並育成多個原民特色作物，如花蓮22號的紅糯米、苦瓜（花蓮1至7號）等。

目前保種方向以特有蔬菜及豆類兩類為主，今年起加強原民作物的機能性功效與應用分析，並運用原民作物的氣候調適韌性，打造原民作物保種天堂。

花蓮縣內有包括阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族及賽德克族6大族群世居生活，蘊藏豐富的原民作物種原與農耕智慧，例如阿美族的食用野菜經驗、布農族的豆類耕作文化等，具有在地特色及保存利用價值。

花蓮區農業改良場指出，所蒐集的種原繁殖體以種子為主，部分須利用扦插或種球進行繁殖，在原民作物保種圃中，蔬菜類目前蒐集到火蔥、蕗蕎、苦茄、雞心椒、小米椒、黃麻、土人參、巴蔘、糯米糰、番杏、山芹菜、刺芫荽、鐵砲百合、落葵、地瓜葉（紅）、地瓜葉（綠）、芋頭（紅梗）、芋頭（綠梗）、紅藜及苦苣共20種。

豆類則有白鳳豆、鵲豆、翼豆、八月豆、米豆共5種，花蓮農改場建立繁殖與留種相關技術，並輔導光復鄉太巴塱部落建立保種示範圃及栽植作業，同時研究原民野菜的機能性功效。

花蓮區農業改良場表示，原民野菜對氣候調適能力強，能穩定對內外提供農產，可扮演「諾亞方舟」的角色，儲備疫情、乾旱與地震等災難所需的食物、種子或種苗等緊急救助資源；近年在疫情環伺下，許多具提升免疫力的機能性野菜具強身保健之效，成為極具發展潛力的特色品項。

例如壽豐鄉月眉村特產的火蔥，在阿美族人長輩流傳下來的傳統智慧中，認為可用於預防感冒，經花蓮區農業改良場委託實踐大學、國立師範大學及台灣大學學者以免疫細胞測試後，發現具有免疫調節效果，將積極開發火蔥其他的機能性功能。

此外，轄區內重要作物如山苦瓜、金針、黃芩、紫蘇等作物的機能性功效，花蓮區農業改良場也將持續探討開發，讓原鄉部落可藉由產品加值的利用，提升作物產值。