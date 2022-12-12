搶救呼吸道插管比賽 宜蘭消防局首度成軍參賽拿下佳作

消防救護人員到達事故現場針對傷患的急救非常重要，中華緊急救護技術員協會日前舉辦「全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」，這是一年一度全國重要救護賽事，宜蘭縣政府消防局首次遴派6人組成3組報名「呼吸道插管組」競賽，其中楊常淨及吳明哲榮獲佳作。

社團法人中華緊急救護技術員協會為促進全台參與到院前緊急救護技術技能交流，每年舉辦全國性呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，因應緊急事故的初步急救處置，透過全國技能競賽，也能增加民眾對到院前緊急救護及救護技術員的認識。

今年的競賽於本月10日舉行，吸引來自全國各地的救護菁英組隊同場較勁，其中「呼吸道插管組」共計50組人員進行比賽，取冠軍、特優、優等各1組及佳作12組。

宜蘭縣政府消防局今年度首次報名參賽，並由消防局醫療指導醫師羅東聖母醫院急診室尤義中醫師指導及帶隊參賽，參賽包括葉庭彰、趙三奇、藍炳智、林珮吟、楊常淨及吳明哲均為高級救護技術員(EMT-P)，可施予急救藥物，搶救病人生命，對執行緊急救護勤務可發揮最大助力。

尤義中醫師及參賽同仁都是以個人休假排定時間進行練習，楊常淨及吳明哲能在首次參賽即獲得佳作，實屬不易。