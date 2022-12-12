八斗新浪潮新書記錄在地曾經與改變 外加旬魚慢食料理

國立海洋科技博物館今天發表與農委會林務局合作，共同出版的「八斗新浪潮──森川里海在地生活誌」新書，透過在地耆老口述歷史，紀錄八斗子由漁村、建港及博物館籌建到開館營運過程，見證八斗子的變化。

海科館和林務局合作以「森川里海」為主題出書，先前曾出版「今天──海口清：八斗子森川里海生活記事」、「八斗好日子──森川里海生活誌」2兩書，今天發表以耆老口述為起點，傳承在地漁村生活飲食，串接過去與現在的新書，書名為「八斗新浪潮──森川里海在地生活誌」。

海科館長陳素芬表示，八斗子曾經同時擁有漁業及礦業，相關人文史料待後人整理保存。如今因科技時代來臨，傳統產業面臨轉型，有些甚至逐年沒落。海洋科技博物館成立為八斗子帶來不同的發展，漫長的籌建過程，八斗子慢慢的醞釀、創新及轉型，不論地方或海科團隊都有許多故事與歷程。

她說，這些屬於八斗子的故事中，有退休的校長投入漁村文化保留工作，有退休的電廠員工加入博物館導覽志工行列，也有持續在地方努力經營的婦女、漁港主委、廟宇主委，以及想在八斗子深耕的洄游青年。

陳素芬說，這本書就是經由訪談，一一記錄下來這些八斗子的「曾經」與「改變」，並集結成書。「八斗新浪潮──森川里海在地生活誌」書中紀錄曾參與和經歷這過程的人、事、物，呈現八斗新浪潮與過往的曾經。

「八斗新浪潮」書中另收錄4篇以基隆、八斗子在地食材，結合百年和食料理的食譜，經過主廚巧手以「旬魚慢食」為主題，做出健康與美味兼具的料理，傳達多蔬少肉的養生觀念，以達永續海洋的理念。