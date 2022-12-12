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準台東市長陳銘風強調「人事穩定」 配合縣府蓋立體停車場
新當選台東市長、現任縣議員陳銘風，正緊鑼密鼓與各單位會議、市政規畫，為解決市區停問題，將配合縣府積極推動「台東市停五立體停車場」，並為年輕人打造「極限運動場」，對於市公所人事，他強調「穩定」最重要，請公所人員安心、勿聽信謠言。
陳銘風今天到台東縣議會參加臨時會，並與縣府多局處討論市政議題，對於近期外傳他上任後台東市公所的人事變化，他坦言接到不少詢問電話，並直言「有人在放謠言！」
陳銘風表示，上任後最重要就是人事穩定，同仁只要在崗位上努力工作、為市政付出，都不用擔心這些問題，一定會讓同仁繼續工作。張國洲市長任內工作，該延續的一定會繼續完成，至於那些亂放風聲的人，他不想計較，請大家一起為市政努力。
陳銘風說，目前有兩項重要建設正配合縣府積極推動，其一是解決市中心鐵花村周邊停車位，規畫現麥當勞旁停五停車場興建「立體停車場」，另台東首座「極限運動場」預計明年動工，將可提供年輕人更多運動空間。
台東縣建設處長許瑞貴表示，「台東市新生路停五立體停車場」建築面積約700坪，規畫興建地下2層、地上2層停車場，1樓部分亦可作商場，總樓地板面積約2800坪，日前已通過初審，並至公路總局辦理複審申請補助，若順利通過補助，最晚於民國114年8月前完工，將可提供至少200個停車位。
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