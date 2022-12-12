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東海岸部落獵人體驗營 「童部野放」寒假登場

中央社／ 花蓮縣12日電
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處將在花蓮壽豐鄉舉辦4天3夜「水璉部落－山林野放．古部落獵人探險」體驗營，讓孩童認識阿美族獵人的各種山林知識與生活智慧。（東部海岸國家風景區管理處提供） 中央社
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處將在花蓮壽豐鄉舉辦4天3夜「水璉部落－山林野放．古部落獵人探險」體驗營，讓孩童認識阿美族獵人的各種山林知識與生活智慧。（東部海岸國家風景區管理處提供） 中央社

東海岸專屬兒童的營隊「童部野放」再度登場，東管處將在花蓮壽豐鄉舉辦4天3夜「水璉部落-山林野放．古部落獵人探險」體驗營，認識阿美族獵人的各種山林知識與生活智慧。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天發布新聞資料表示，自2020年首次辦理，以「部落文化x環境智慧x動手實作」為核心設計兒童專屬的部落營行程，獲得各界好評。今年度寒假僅一場冬令營，在水璉部落舉辦，由深耕當地的「吉賴獵人學校」團隊規劃行程。

「水璉部落」是壽豐鄉阿美族古老部落，擁有三面環山、一面環海的獨特地理位置，因此有多元的地貌與生態。世代居住的阿美族人順應自然和諧共生，熟悉採集、打獵、捕魚等生活技能。

在4天3夜的活動中，孩子們將跟著經驗豐富的部落達人，前進「美人山」體驗獵人生活、學習野外求生技能，如生火與野炊，採集山林中可用的植物、樹枝，製作小型簡易達麓岸部落屋，學習製作捕捉小型動物的陷阱等。

此外，跟著族人認識野地植物以及各種生活應用，像是採集林投葉製作專屬自己的「阿里鳳鳳」部落便當，從食器製作到糯米飯烹調等。最特別的是，孩子們將夜宿由竹子搭建的傳統獵寮，在無網路與3C商品的自然環境中，感受溪流與蟲鳴，認識阿美族山林獵人生活樣貌，也學習對食物的珍惜與感謝。

「水璉部落-山林野放．古部落獵人探險」兒童冬令營，將於2023年1月31日至2月3日舉行。每梯次限量15名額，年齡限制為9至12歲參加，即日起開始線上報名，更多活動詳情可參考官網及臉書粉絲專頁。

阿美族 野放

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