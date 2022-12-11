東北風颳起 秀姑巒溪風飛沙騎車開車叫苦

中央社／ 花蓮縣11日電

花蓮秀姑巒溪今天在東北風強颳下，吹起大片揚塵，民眾騎機車或開車在玉里大橋上飽受風飛沙之苦，眼前霧茫茫；九河局指利用水覆蓋和綠覆蓋工法防制，仍難和大自然對抗。

氣象局發布今天東北風明顯偏強，東半部沿海空曠地區等有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

台灣東部第一大河川秀姑巒溪今天揚塵嚴重，當地民眾說，玉里鎮秀姑巒溪舊名「璞石閣」，來自阿美族語「風塵之巷」音譯，每當東北季風吹起，秀姑巒溪沿岸常見沙塵滿天景象。

對此，經濟部水利署第九河川局表示，為有效降低河川揚塵造成的影響，自2010年起辦理花蓮溪、秀姑巒溪河川區域揚塵防制工作，每年依河川地形及流路，執行水覆蓋、綠覆蓋、防風林等抑制揚塵工法，並設置南北2處水幕防砂系統，採因地制宜方法來降低河川揚塵影響。

九河局指出，今年度持續滾動檢討擴大辦理，於花蓮溪廣植甜根子草來改善10公頃裸露灘地；於秀姑巒溪辦理菱形狀流動水域的水覆蓋改良工法來改善40公頃裸露灘地，並配合環保局揚塵預報及監視系統處理。

九河局表示，河川揚塵是地形和天候的大自然現象，不論是「魚塭式」、「梯田式」水覆蓋工法，或是植草的綠覆蓋工法，都是舒緩風沙的短效型防制法。

花蓮 東北風

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