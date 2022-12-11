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宜蘭21家優質休閒農業中選 三富、頭城農場獲白金獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
到三富休閒農場體驗捏苔球DIY。圖／三富農場提供
到三富休閒農場體驗捏苔球DIY。圖／三富農場提供

宜蘭縣今年的優質休閒農業評選強化永續精神，評選結果共21家獲選，其中三富休閒農場與頭城休閒農場獲第一屆「白金獎」，對於推動永續生態的努力值得肯定；另外香格里拉休閒農場與藏酒酒莊獲「金質獎」。

宜蘭農林漁牧各有不同文化底蘊，各地成立17個休閒農業區，數量全國之冠。縣政府為使休閒農業區組織或場家開創休閒體驗特色，每2年辦一次優質評選，今年調整評比項目，著重永續經營的努力，日前評選結果共21家業者出線，分成白金獎、金質獎、銀質獎及銅質獎，提供遊客做為旅遊選擇。

榮獲白金獎的三富休閒農場，以綠建築結合自然生態，重視棲地營造且擁有豐富生態景觀，住戶跟隨專業導覽探索夜行性昆蟲與動物，體驗如百變青蛙彩繪撲滿、製作彩虹星砂瓶等，深受喜愛。

此外也是白金獎的頭城休閒農場實踐循環農業、不斷推陳出新兼具美感與趣味的沉浸式體驗，走讀人與自然和諧共生的森川里海，有季節限定的山海小旅行、農村廚藝教室和魅力手作等。

金質獎的香格里拉休閒農場綠樹成蔭，昆蟲種類多，加上設有豬圈和雞寮，彷彿回到純樸農村生活，可隨導覽人員採摘蔬菜，清洗後料理；藏酒酒莊隱身在山谷中，園區設有酒窖定時導覽釀酒的製程、設備與東方酒的文化，可用梅酒和珠光粉調製浪漫的梅燦星光酒。

其它的枕頭山休閒農業區服務中心、蓮成農特產品館(內城生態學校)、綠田農莊、官老爺休閒農場、冬山良食農創園區、青山茶園、花泉休閒農場、木渠多肉農場榮獲「銀質獎」；阿蘭城手工醋班、波的農場、初咪體驗農場、天山休閒農場、廣興休閒農場、二湖鳳梨館、一佳村養生餐廳、地熱米休閒農場、麗野莊園農場獲「銅質獎」。

縣府農業處表示，每個獲獎的場家通過產官學媒等專家進行場域安全衛生，綜合體驗及環境生態永續等嚴格評選，都是一流優質場家，縣府會提供做為食農教育旅遊參考名單，也會向全國學校推薦，歡迎到宜蘭體驗休閒農業與食農教育的魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

榮獲優質休閒農業評選「金質獎」的香格里拉休閒農場。圖／縣府提供
榮獲優質休閒農業評選「金質獎」的香格里拉休閒農場。圖／縣府提供
頭城休閒農場的「蚯蚓公寓」。圖／縣府提供
頭城休閒農場的「蚯蚓公寓」。圖／縣府提供
榮獲評選「白金獎」的三富休閒農場，有精彩生動的的夜間生態導覽，觀察多種動植物。圖／三富農場提供
榮獲評選「白金獎」的三富休閒農場，有精彩生動的的夜間生態導覽，觀察多種動植物。圖／三富農場提供
充滿綠意的三富休閒農場，流水清澈。圖／縣府提供
充滿綠意的三富休閒農場，流水清澈。圖／縣府提供
香格里拉休閒農場的狐獴，非常可愛。圖／縣府提供
香格里拉休閒農場的狐獴，非常可愛。圖／縣府提供
榮獲白金獎的頭城休閒農場，實踐循環農業。圖／縣府提供
榮獲白金獎的頭城休閒農場，實踐循環農業。圖／縣府提供

食農教育 宜蘭 綠建築 自然生態

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