聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／金曲培訓班出合輯 今晚台東鐵花村演出
台東縣第三屆金曲培訓班18名學員，由金曲歌手昊恩、周杰倫鼓手陳柏舟、金曲製作人黃建為等人指導，經百小時課程練習，錄製12首包括阿美、排灣、客、國語原創歌曲完成「Bloom 綻放合輯2 」，今晚在鐵花藝術村舉辦成果發表會。
「因為他們好、所以我可以！」金曲培訓班主持人昊恩表示，很感謝台東縣政府等單位願意投資年輕藝術創作者，讓他們有機會接受到更專業、系統性的歌曲創作課程，看到這些創作者吸收到養份、成長、進而有成果，這就是他和其他老師們在台東上課存在的價值。
今晚金曲培訓班成果發表會包括許良華、彭歲玲夫妻的客語創作對唱，獲得今年鐵娘子音樂大賽首獎的巴查克，即將到台北流行音樂中心演出的李侑勳，以及來自東海岸膽曼部落的陳祈宏等新生代歌手。
第三屆金曲培訓班課程經過海選活動，篩選出15名正選學員，及三名國高中職學生參與培訓，進行歌曲創作、發聲、合聲、錄音、自媒體宣傳共100小時的課程。
學員中最年輕僅13歲，最年長的是61歲，創作歌曲涵蓋國語、原住民語、客家歌曲，其中兩名學員斯馬里奧、李侑勳，即將和Matzka 、范逸臣、家家等人一同登上舞台演出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言