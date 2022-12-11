影／金曲培訓班出合輯 今晚台東鐵花村演出

台東縣第三屆金曲培訓班18名學員，由金曲歌手昊恩、周杰倫鼓手陳柏舟、金曲製作人黃建為等人指導，經百小時課程練習，錄製12首包括阿美、排灣、客、國語原創歌曲完成「Bloom 綻放合輯2 」，今晚在鐵花藝術村舉辦成果發表會。

「因為他們好、所以我可以！」金曲培訓班主持人昊恩表示，很感謝台東縣政府等單位願意投資年輕藝術創作者，讓他們有機會接受到更專業、系統性的歌曲創作課程，看到這些創作者吸收到養份、成長、進而有成果，這就是他和其他老師們在台東上課存在的價值。

今晚金曲培訓班成果發表會包括許良華、彭歲玲夫妻的客語創作對唱，獲得今年鐵娘子音樂大賽首獎的巴查克，即將到台北流行音樂中心演出的李侑勳，以及來自東海岸膽曼部落的陳祈宏等新生代歌手。

第三屆金曲培訓班課程經過海選活動，篩選出15名正選學員，及三名國高中職學生參與培訓，進行歌曲創作、發聲、合聲、錄音、自媒體宣傳共100小時的課程。