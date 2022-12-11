行者·蔡明亮大展閉幕 壯圍沙丘做為地方展售展演平台

宜蘭壯圍鄉的沙丘生態園區自107年開幕至今所推出的《行者·蔡明亮大展》，展至明年元月結束。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處順應地方民意，改頭換面，未來這裡將做為地方產業「展示、展演、展售」平台，串連食宿遊購行，舉辦活動活絡產業，同時也結合周圍景點帶動觀光。

宜蘭海岸線101公里，自從東北角風景處把管轄範圍從東北角延伸到宜蘭南方澳後，必須壯圍鄉成立遊客服務中心，當時還是立委的副縣長林建榮協助爭取把原本的服務中心，擴大成為將近5公頃的生態園區，提供遊客中心、沙丘展館及賣店等服務，107年4月開園，由知名導演明亮策畫推出《行者·蔡明亮大展》，展覽明年1月閉幕。

壯圍沙丘生態園區未來扮演的角色定位？東北角今年召開多場工作坊及論壇聆聽各界意見。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處長馬惠達表示，1月15日後壯圍沙丘生態園區將邁向下個里程碑，期盼與地方共同築夢，營造優質觀光遊憩環境、推動特色遊程及主題行銷，安排農事體驗、打擊樂演出、說唱藝術及小旅行等，提供做為在地展示、展演、展售平台。

今天包括立委陳歐珀、副縣長林建榮、壯圍鄉公所及各級民代出席壯圍沙丘生態園區觀光發展願景記者會，大家對於沙丘生態園區帶領做為產業行銷窗口充滿期待，現場有20家大東北角觀光圈的產業與壯圍在地農產市集，與民眾分享特色物產，餐飲也取自當地及原民食材。