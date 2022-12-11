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6萬戶受影響...基隆搶修口徑700公厘自來水管 漏水點曝光

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
自來水公司埋設在基隆市富狗橋附近地底的700公厘管線破損漏水，今晚10點起施工換管，預估6萬戶供水受影響。記者邱瑞杰／攝影
自來水公司埋設在基隆市富狗橋附近地底的700公厘管線破損漏水，今晚10點起施工換管，預估6萬戶供水受影響。記者邱瑞杰／攝影

自來水公司埋設在基隆市富狗橋附近地底的700公厘管線破損漏水，水公司今晚10點起施工換管，將造成約2萬戶停水、約4萬戶水壓降低。工程人員白天先前開挖進行前置作業，以利縮短換管時間，造成6萬戶供水將受影響的漏水點因而曝光。

水公司第一區管理處表示，日前發現這條沿中正路埋設，口徑700公厘的供水幹管有異常，查出漏水點在富狗橋旁的仁一路地底。

為了降低換管工程對住戶用水的影響，水公司決定在非尖峰用水時段施工。工程排定時間是12月9日到12日，預計更換「∮700 M/M蝶閥」2只及周邊管線。

水公司預估斷管停水時間為今晚10起到明晚9點，除在通訊軟體LINE里長群組說明相關作業，並從今天下午2點起派遣廣播車在市區宣導，提醒用戶儲水備用，另準備3台水車待命。

水公司先前開挖仁一路找出漏水點，便以鋼板覆蓋，四周放置三角錐警示人車注意，減少對交通的衝擊。因為今晚施工換管，中正路、仁一路口上午擴大封閉範圍，富狗橋右線一半車道也封閉，但行人仍可走人行道通過富狗橋。

基隆市今天雨勢不斷，工程人員今天白天冒雨在漏水點進行前置作業，鋼板搬開後，漏水點出現在過往行人面前，並可看見自來水管不斷噴流而出。工程人員先挖除換裝蝶閥位置及管線周圍沙土，以利今晚10點斷水後，可以馬上進場更換蝶閥及拆除舊管，換裝新管，縮短停水時間。

水公司第一區管理處估算因換管停水用戶為1萬9880戶，另有4萬零98戶水壓會降低。停水區域為仁愛區、信義區、中正區、中山區及安樂區部分區區，高地用戶停水，平地用戶降壓。

自來水公司埋設在基隆市富狗橋附近地底的700公厘管線破損漏水，今晚換管將有6萬戶供水受影響。工程人員白天進行前置作業，漏水點（紅圈處）因而曝光。記者邱瑞杰／攝影
自來水公司埋設在基隆市富狗橋附近地底的700公厘管線破損漏水，今晚換管將有6萬戶供水受影響。工程人員白天進行前置作業，漏水點（紅圈處）因而曝光。記者邱瑞杰／攝影
自來水公司埋設在基隆市富狗橋附近地底的700公厘管線破損漏水，今晚換管將有6萬戶供水受影響。工程人員白天進行前置作業，漏水點（紅圈處）因而曝光。記者邱瑞杰／攝影
自來水公司埋設在基隆市富狗橋附近地底的700公厘管線破損漏水，今晚換管將有6萬戶供水受影響。工程人員白天進行前置作業，漏水點（紅圈處）因而曝光。記者邱瑞杰／攝影

漏水 停水 基隆

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