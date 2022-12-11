花蓮市、高千穗町姊妹市3周年 日方打造地球儀紀念碑

花蓮市與日本高千穗町今年締結姐妹市3周年，日方打造地球儀紀念碑，指出兩地的位置，設在景點高千穗峽內，象徵2城市盡管來自不同國家，彼此親近無空間距離，希望更多人見證2市間的友誼。

花蓮市與高千穗町於2019年締結為姊妹市，今年適逢兩地締結姊妹市3年，加上疫情趨緩，市公所團隊受邀赴日參訪高千穗町，與町長甲斐宗之等人，10日一同至知名觀光景點高千穗峽，揭幕姊妹市3周年慶紀念碑。

高千穗町設計的3周年紀念碑是座可轉動的地球儀，不但標註花蓮市與高千穗町地理位置，前方的解說牌還有2019年雙方參加締盟活動時的大合照，並復刻中文及日文盟約書。

高千穗町長甲斐宗之表示，2020年因疫情無法出席花蓮市舉辦的締盟周年藝術裝置活動，今年很榮幸邀請市公所團隊到高千穗町，一起替紀念碑揭幕。紀念碑座落在國內外知名，且是台灣觀光客最喜歡造訪的景點高千穗峽，希望藉此讓更多人知道2地之間的友誼，彼此珍惜這段緣分。