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花蓮市、高千穗町姊妹市3周年 日方打造地球儀紀念碑

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市與日本高千穗町締結姐妹市3周年，日方打造一座地球儀紀念碑，雙方合影留念。圖／花蓮市公所提供
花蓮市與日本高千穗町締結姐妹市3周年，日方打造一座地球儀紀念碑，雙方合影留念。圖／花蓮市公所提供

花蓮市與日本高千穗町今年締結姐妹市3周年，日方打造地球儀紀念碑，指出兩地的位置，設在景點高千穗峽內，象徵2城市盡管來自不同國家，彼此親近無空間距離，希望更多人見證2市間的友誼。

花蓮市與高千穗町於2019年締結為姊妹市，今年適逢兩地締結姊妹市3年，加上疫情趨緩，市公所團隊受邀赴日參訪高千穗町，與町長甲斐宗之等人，10日一同至知名觀光景點高千穗峽，揭幕姊妹市3周年慶紀念碑。

高千穗町設計的3周年紀念碑是座可轉動的地球儀，不但標註花蓮市與高千穗町地理位置，前方的解說牌還有2019年雙方參加締盟活動時的大合照，並復刻中文及日文盟約書。

高千穗町長甲斐宗之表示，2020年因疫情無法出席花蓮市舉辦的締盟周年藝術裝置活動，今年很榮幸邀請市公所團隊到高千穗町，一起替紀念碑揭幕。紀念碑座落在國內外知名，且是台灣觀光客最喜歡造訪的景點高千穗峽，希望藉此讓更多人知道2地之間的友誼，彼此珍惜這段緣分。

花蓮市長魏嘉賢說，2020年市公所規畫同舟共濟的藝術裝置，深化兩地的友誼；這次出訪是市長任內最後一次，能參與見證紀念碑落成儀式倍感榮耀，未來無論在哪裡，都會關心兩地交流發展，期盼花蓮市與高千穗町友誼長長久久。

花蓮市與高千穗町締結為姊妹市滿3年，日方打造地球儀紀念碑，陳設在知名景點高千穗峽內。圖／花蓮市公所提供
花蓮市與高千穗町締結為姊妹市滿3年，日方打造地球儀紀念碑，陳設在知名景點高千穗峽內。圖／花蓮市公所提供
高千穗町設計的3周年紀念碑是座可轉動的地球儀，標註花蓮市與高千穗町的地理位置。圖／花蓮市公所提供
高千穗町設計的3周年紀念碑是座可轉動的地球儀，標註花蓮市與高千穗町的地理位置。圖／花蓮市公所提供

花蓮 團隊 疫情

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