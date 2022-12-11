基隆行人交通事故高齡占44% 設行人違規警示改善獲特優
基隆市交通事故高齡者占44%，市府交通處結合AI影像辨識技術與資訊告警設備，在年長者密集出入的部立基隆醫院及長庚醫院前兩處路口，建置行人違規警示系統，成效獲交通部評鑑為特優並表揚。
交通部評鑑各縣市推動110年度智慧運輸系統發展建設計畫，共計有10個地方政府執行計畫分別得獎，其中，基隆市辦理「高齡者事故防制精進實驗計畫」成效良好，獲得特優殊榮。
交通部9日在中華智慧運輸應用研討會中頒獎，基隆市交通處長蘇先知及計畫執行資拓宏宇國際公司出席領獎。
交通處昨天表示，基隆市110年行人交通事故高齡者約44%，市府交通處以事故預防角度，結合AI影像辨識技術與資訊告警設備，於年長者密集出入的部立基隆醫院及長庚醫院前兩處路口，建置行人違規警示系統。
利用AI影像辨識技術，針對闖紅燈、未依標線穿越道路行人，以廣播喇叭及資訊可變標誌牌面發出「行人紅燈請勿穿越」聲光告警，提升行人的交通安全。
經交通處啟用系統前後行人違規統計比較，部立基隆醫院路口改善率達53%；長庚醫院路口未依標線穿越路口違規改善率達90%。
另交通處在部立基隆醫院前信二義四路口，增設行人綠燈秒數延長功能，讓行人在綠燈快結束時所需通過路口綠燈時間，可降低行人與車輛發生事故的風險，經偵測行人啟動秒數延長平均每天約執行111次。
交通處表示，高齡者警示系統實驗計畫的實施成果顯著，經交通部評鑑特優肯定，目前該計畫尚在進行中，仍有部分行人未遵守號誌違規穿越路口，將請警察局再派員加強執法勸導，交通處也會持續觀察行人及車流狀況，作為後續計畫推動修正依據。
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