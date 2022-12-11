基隆換管今晚5區6萬戶大停水、降壓23小時 白天快儲水
自來水公司第一區管理處今晚更換市區信一路大口徑自來水幹管，大規模停水，自11日晚上10時起，到明天晚間9時，有近2萬戶停水、4萬戶降壓，影響仁愛、中正、信義、中山及安樂五區共6萬用水戶，水公司提醒今天白天趕快儲水備用。
一區處指出，水公司進行「基隆市中正區富狗橋700公厘汰換管線工程」，為改善基隆市富狗橋下漏水，修復作業避免於尖峰用水時段，排定更換700 M/M蝶閥2只及周邊管線停水施工，預計斷管停水時間為11日晚間10時，至12日晚間9時止。
水公司調派3輛水車待命，並通知里長說明處置情況。受影響停水區域：停水區域為基隆市仁愛區、信義區、中正區、中山區及安樂區等區域。
─仁愛區：林泉里、花崗里、虹橋里、水錦里、智仁里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、崇文里、文安里、兆連里。
─信義區：仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里。
─中正區：海濱里、正濱里、中正里、中濱里、建國里、砂灣里、真砂里、正砂里、中砂里、入船里、正船里、中船里、港通里、義重里、正義里、信義里、德義里。
─中山區：新建里、安民里、安平里、中山里、民治里、中興里、仁正里、健民里、通化里、居仁里、通明里、和平里、仙洞里、太白里、西康里、西定里、西華里、西榮里。
─安樂區：西川里、定國里、定邦里、慈仁里、安和里、樂一里
水公司說，停水戶數1萬9880戶，水壓降低戶數4萬98戶。提醒民眾及早儲水備用。
由於今晚停水範圍非常大，基隆七個行政區停水五區，今天又是假日，各議員及里長都忙著通知里民趕快儲水備用。
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