亞洲最大郵輪地中海榮耀號明年首航基隆 巴賽隆納預勘

台灣港務公司由基隆分公司總經理高傳凱，9日率隊前往歐洲第一大郵輪港巴賽隆納港，為明年度即將首航基隆港之亞洲最大郵輪地中海榮耀號（Bellissima）進行預勘。

基隆港雖已利用疫情期間，完成可接待25萬總噸級郵輪之西岸旅客中心，對於即將到來18萬總噸的榮耀號仍不敢掉以輕心。

從靠泊帶纜位置、行李及補給作業動線、空橋搭接、旅客報到通關規劃等環節，均至現場一一檢視，與船方再三溝通不錯過蛛絲馬跡，期待明年能以高規格接待榮耀號。

基隆港務分公司考察前一日，先拜會地主巴賽隆納港務局，由該局郵輪策略行銷部門Gracia女士主持接待。

基隆港務分公司表示，2012年台灣郵輪產業逐步起飛時，港務公司有感國內硬體建設逐漸無法滿足郵輪大型化需求，就曾派員前往巴賽隆納考察郵輪碼頭之規畫設計，是今日基隆港郵輪碼頭優化的基礎。

台灣港務公司除表達謝意外，並分享10年來秉持歐洲郵輪碼頭「務實」、「效率」、「不奢華」精神建設郵輪碼頭之成果，深獲巴賽隆納港認同與佩服。

雙方也切入郵輪碼頭經營所面臨共通的問題，包括確保永續經營、區域港口間合作、港口與城市交通及觀光資源整合等議題進行深度探討。

巴賽隆納港素執歐洲郵輪產業之牛耳，港務公司更進一步請益郵輪碼頭特許經營之模式，以及液化天然氣動力郵輪、遊艇碼頭管理等議題，並現地踏勘由嘉年華集團取得特許經營之Terminal E郵輪碼頭，成果相當豐碩。