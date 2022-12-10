花蓮市訪姊妹市高千穗町 日方感謝支援防疫物資

花蓮市長魏嘉賢9日率團至日本姊妹市宮崎縣高千穗町，參加締盟3週年，雙方互相感謝疫情時防疫物資關懷，也期待台灣能恢復兩地定期航班，增加實質交流機會。

魏嘉賢市長任期屆滿，將轉任花蓮縣議員，這次是最後一次以市長身分參與外交事務。他說，在友好城市基礎下，升格為姊妹市，這次前往高千穗町主要為了參與姊妹市週年紀念碑揭幕活動。

魏嘉賢說，轉換跑道後，未來仍持續關注花蓮市與姊妹市交流活動，也邀請町長甲斐宗之再度到訪花蓮，接下來他將以議員身分熱情接待。

甲斐宗之說，2019年率團到花蓮簽訂姊妹市友好協議，對花蓮大自然景觀、原住民文化印象深刻，即便因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球蔓延，交流活動中止，仍收到從花蓮寄來的洗手皂及防護面罩等防疫物資，讓高千穗町民眾相當感動。

前往參與歡迎晚會的宮崎縣副知事永山寬理說，宮崎縣上月才組團訪台，期盼未來台灣能恢復與宮崎縣的定期航班，讓兩地姊妹市交流活動能繼續進行。

台北駐福岡經濟文化辦事處長陳銘俊也前往參加歡迎晚會。他致詞指出，身為花蓮市民，能在異鄉與同鄉人見面非常開心，祝福高千穗町與花蓮市友誼長存。