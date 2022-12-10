公益彩券回饋金補助 原民會在台東鐵花新聚落辦成果
原住民族委員會今天在台東舉辦「公益彩券回饋金補助計畫」成果展，展出內容以「落實原住民族就業」及「推展原住民族福利服務」面向為主。副主委林碧霞Afas‧Falah說：原民會今年獲分配4億2千餘萬元公益彩券回饋金，用在每個原鄉角落。
林碧霞Afas‧Falah說，今年公益彩券回饋金總計補助92建計畫，促進就業68件，增進福利服務24件，協助1774位族人投入就業市場，另有14萬餘人次的社會福利服務，原民會落實公益彩券為原鄉部落帶來的美好，讓族人相當感動。
「公益彩券回饋金補助計畫」成果展在鐵花新聚落舉辦，活動開始由林碧霞Afas‧Falah與參與來賓一起種下象徵豐收與傳承的小米揭開序幕，隨後安排國家級娜路彎樂舞團帶來傳統歌謠的演出，獲得台下民眾熱烈掌聲。現場還有12個來自全省部落特色攤位市集，分享產品故事。
原民會指出，回饋金除挹注補足部落在地特殊性需求，如培育工藝、文化、環境、編織、農產及山域等領域人才外，也延伸族語共讀、課後照顧、健康照顧及長者陪伴等服務，落實公益彩券回饋金精神，為原住民社會開創更多工作機會和平安幸福的生活。
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