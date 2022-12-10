台東光祭「原生」70萬顆LED燈矩陣 搭配粉紅浪漫開展

台東縣政府日前辦理「台東光祭」獲熱烈回響，縣府將部分作品移到「台東舊站特區」，搭配展出澳洲藝術家Kit Webster全新作品「原生」昨晚開展，3件作品展期從耶誕、跨年到元宵至明年2月12日，縣長饒慶鈴邀請全國民眾到台東追光打卡，體驗浪漫聲光藝術。

饒慶鈴提表示，首次舉辦東台灣聲光藝術節「台東光祭」，在知本展出30日，吸引3萬5000觀展人次，點亮知本夜晚，帶動當地產業。為延續「台東光祭」，縣府在「台東舊站特區」展出Kit Webster「原生」、游文富「粉紅色森林」及加碼展出「金勵湯」。

縣府文化處說明，聲光藝術家Kit Webster以技術創新聞名國際，「原生」鑲嵌三座拱⾨上的70萬顆LED燈形成的光矩陣，創造出無限造型、色彩及視覺錯視的虛擬空間；連續十多分鐘的動態作品，使真實與虛幻在音樂節奏中不斷交錯，嶄新形式為民眾帶來全新體驗與藝術能量。

另國內地景藝術家游文富創作「粉紅色森林」，以海量竹子作為媒材，如種稻似地運用細尖竹子，一根一根「種」出如柔軟芒花又像覆雪大地般、暈染著粉紅色的雪白森林，為台東市區增添一處超現實唯美景象。