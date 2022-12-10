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台東光祭浪漫炫目迴響大 新作品現身市區

中央社／ 台東縣10日電

在台東知本溫泉展出的「台東光祭」受到熱烈迴響，展期已結束，台東縣政府將部分作品移到台東市區續展，並增加了澳洲聲光藝術家的新作品「原生」。

台東縣政府今天發布新聞稿，台東縣政府首度辦理「台東光祭」獲得熱烈迴響，延續知本展區活動熱度，「台東舊站特區」展場接力開幕，除原有2件外，還增加全新作品澳洲藝術家韋布斯特（KitWebster）的「原生」，共有3件作品即日起展出至明年2月12日。

台東縣長饒慶鈴表示，首次舉辦的東台灣聲光藝術節「台東光祭」在知本展出30日，吸引3萬5000人次觀展，點亮知本夜晚，帶動當地產業，大獲各界好評。為延續「台東光祭」集結能量信念，將部分作品移到台東市區續展，也很高興韋布斯特首度在台灣展出就獻給台東，希望來看「台東光祭」獲得滿滿能量。

台東縣政府文化處說明，聲光藝術家韋布斯特以技術創新聞名國際，他興奮地表示，首次來台就為台東帶來「原生」。文化處說，作品鑲嵌3座拱門上的70萬顆LED燈形成的光矩陣，創造出無限造型、色彩及視覺錯視的虛擬空間。

而國內重量級環境及地景藝術家游文富創作「粉紅色森林」，以海量竹子作為媒材，如種稻似地運用細尖竹子，一根一根「種」出如柔軟芒花又像覆雪大地般、暈染著粉紅色的雪白森林，為台東市區增添一處超現實唯美景象，朦朧的調性，讓民眾擁有粉紅浪漫的白色耶誕節。

藝術家 澳洲

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