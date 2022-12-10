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花蓮家扶中心募年菜送弱勢 尚有6成缺口盼各界協助

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮家扶中心扶幼委員也是花蓮麥當勞董事長楊政道（右），捐贈餐券給扶助家庭，今天也陪同享用美味餐點。圖／花蓮家扶提供
花蓮家扶中心扶幼委員也是花蓮麥當勞董事長楊政道（右），捐贈餐券給扶助家庭，今天也陪同享用美味餐點。圖／花蓮家扶提供

明年一月就要迎來農曆春節，花蓮家扶中心計畫募集1850份暖心套餐送給扶助家庭，讓生活辛苦的家庭在歲末年終也能好好吃頓飯，但目前缺口高達6成，家扶中心期盼各界協助；此外，花蓮麥當勞公司董事長楊政道今天捐贈3598張餐券，送給家扶中心陪伴的孩子與家庭，還和孩子們用餐話家常，相當溫馨。

花蓮家扶中心長年在花蓮扶助生活困頓的家庭，目前扶助對象共1808戶、3269人，其中8成只有一個人是家中經濟收入來源，有6成全戶月收入不到2萬5000元。

受助兒「佩佩」就是其中之一，佩佩家中由父親一人扛下家計，一家9口的生活費、讀書開銷壓力相當龐大，平常飲食相當儉省，每年歲末年終花蓮家扶中心都會發起「傳愛過好年、暖心套餐認購活動」，募集年菜，送給像「佩佩」家的艱困家庭，讓辛苦整年的一家人可以坐下來，好好吃頓幸福味。

花蓮家扶中心主任施政延表示，縣內多數扶助家庭，都是兼著好幾份工作勉力撐持家計，連春節都要為生活努力，年夜飯吃得簡單，可能只有幾道青菜吃個溫飽，家扶因此發起認購計畫，送年菜或年貨，幫助這些家庭補足元氣迎接新的一年。

今年的目標是募集1850份暖心套餐，每份1000元，但眼見就要過年，目前還有高達6成缺口，急需社會各界支持。有意認購者可電洽（03）8236005花蓮家扶中心，或上花蓮家扶中心臉書查詢活動訊息。

此外，花蓮家扶中心扶幼委員會委員，也是花蓮麥當勞公司董事長楊政道，發起「幸福得來速」活動，捐贈3598張麥當勞餐券給花蓮家扶陪伴的家庭，滑板才藝隊的孩子今天在社工、家長陪伴下，到麥當勞兌換餐券享用美味餐點，楊政道董也出席陪同用餐話家常，

花蓮家扶中心計畫募集1850份暖心套餐送給扶助家庭，仍有6成缺口，盼社會大眾支持。圖／花蓮家扶提供
花蓮家扶中心計畫募集1850份暖心套餐送給扶助家庭，仍有6成缺口，盼社會大眾支持。圖／花蓮家扶提供
花蓮家扶中心計畫募集1850份暖心套餐送給扶助家庭，仍有6成缺口，盼社會大眾支持。圖／花蓮家扶提供
花蓮家扶中心計畫募集1850份暖心套餐送給扶助家庭，仍有6成缺口，盼社會大眾支持。圖／花蓮家扶提供

花蓮 家扶中心 麥當勞

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