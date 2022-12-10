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曾移植菩提樹惹爭議 現存活達9成！台東縣府：自然形成菩提公園

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市四維路8月整建工程移植40餘年「菩提樹」引起議論，不過，縣府經3個月的移植照料後，目前菩提樹存活達9成以上，未來，將自然形成一處「菩提樹公園」，供民眾休憩。記者尤聰光／攝影
台東市四維路8月整建工程移植40餘年「菩提樹」引起議論，不過，縣府經3個月的移植照料後，目前菩提樹存活達9成以上，未來，將自然形成一處「菩提樹公園」，供民眾休憩。記者尤聰光／攝影

台東市四維路8月整建工程移植40餘年「菩提樹」引起議論，不過，縣府經3個月的移植照料後，目前菩提樹存活達9成以上，未來，將自然形成一處「菩提樹公園」，供民眾休憩。

縣府建設處指出，移植到臨海路台東水資廠旁的菩提樹，目前幾乎都長出新葉，代表已適應新環境，預計3年就可以成林，自然形成菩提樹公園，且不會像之前作為行道樹影響住家及交通。

四維路上的行道樹菩提樹有40餘年歷史，但近年來因分隔島限制其根系生長，部分根系竄生破壞道路及人行道鋪面；另幾次強颱也將部分菩提樹吹倒，新生枝葉影響行車安全，引民怨。

縣府8月利用四維路整建工程，將近30棵菩提樹移植到臨海路台東水資廠旁空地，但移植過程部分民眾批包商粗暴、不友善，認為重新植種的菩提樹恐會大量死亡，引起議論紛紛。

不過，在縣府細心照料下，移植3個月的菩提樹目前9成以上長出新葉。建設處表示，當初移植採根系直接挖掘包覆後，迅速種入，並施予後續水分及養分供給，做好定期監測，提高了存活率。

台東縣府建設處表示，當初移植採根系直接挖掘包覆後，迅速種入，並施予後續水分及養分供給，做好定期監測，提高了存活率。記者尤聰光／攝影
台東縣府建設處表示，當初移植採根系直接挖掘包覆後，迅速種入，並施予後續水分及養分供給，做好定期監測，提高了存活率。記者尤聰光／攝影

台東 行道樹 人行道

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