快訊

烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

優化通報系統 花蓮近千座公廁新版級別貼紙換裝完成

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣新創基地也設有性別友善廁所。圖／花蓮縣府環保局提供
花蓮縣新創基地也設有性別友善廁所。圖／花蓮縣府環保局提供

花蓮縣列管公廁近千座，為提供民眾與遊客更乾淨的如廁環境，縣府整合公廁管理單位資訊及髒亂陳情QR code，設計新版列管公廁級別貼紙，11月底全面完成更換，民眾若發現公廁髒亂，即可手機掃描或電話通報，提升清潔效率。

縣府環保局表示，縣內列管公廁有930座，為優化如廁環境達到「不髒、不濕、不臭」目標，環保局全面稽巡查，到11月底總稽查次數達5440座；也輔導公廁升級，目前特優級公廁已918座，占比98.7%，數量較去年提升3.2%，另有12座優等級公廁。

環保局還整合公廁管理單位及資訊，設計新版級別貼紙，11月底全面換新完成。貼紙上有公廁名稱、編號、管理單位名稱、電話，公害陳情專線，及髒亂通報的QR code，若民眾使用時發現髒亂不潔，可撥打電話，或手機掃QR code就能通報，環保局會盡速請該公廁管理單位前往維護。

花蓮市游先生常到兩潭自行車道、美崙田徑場等地跑步，他說，確實感覺公廁變得更乾淨，也認為新版貼紙有QR code可即時通報，相當方便。

環保局說，除了提升公廁清潔，也努力讓民眾都能享有合適且平等的衛生設備，今年獲中央補助修繕的35座公廁中，就有5座修繕為性別友善廁間，提供中性、跨性別或女性廁所不足時使用，像動植物防疫所的性別友善廁間小便斗，就採獨立式廁間設計，更多元照顧每位公廁使用者。

花蓮縣動植物防疫所性別友善廁所，小便斗採獨立廁間設計，體貼使用者。圖／花蓮縣府環保局提供
花蓮縣動植物防疫所性別友善廁所，小便斗採獨立廁間設計，體貼使用者。圖／花蓮縣府環保局提供
花蓮縣環保局整合管理單位資訊，設計有QR code的新版貼紙，優化通報系統，在近千座列管公廁全面換裝完成。圖／花蓮縣府環保局提供
花蓮縣環保局整合管理單位資訊，設計有QR code的新版貼紙，優化通報系統，在近千座列管公廁全面換裝完成。圖／花蓮縣府環保局提供

公廁 花蓮

延伸閱讀

台鐵內壢車站廁所改建完成啦 春節前還有3項目要更新

疫情期間仍有好品質 全國20處績優公廁彰化占3處

山東防疫再出招！濟南所有公廁嚴格掃碼 並查核酸證明

超級讚公廁 屏東車城福安宮、潮州林後四林遊客中心獲獎

相關新聞

西定河汙染 登美論壇都市地獄版

美國論壇「Reddit」貼出一張基隆西定河的照片，還分類到「都市地獄版」，照片中顯示除汙染外，還有老鼠流竄，在網上引發熱...

亞洲最大郵輪地中海榮耀號明年首航基隆 巴賽隆納預勘

台灣港務公司由基隆分公司總經理高傳凱，9日率隊前往歐洲第一大郵輪港巴賽隆納港，為明年度即將首航基隆港之亞洲最大郵輪地中海...

台東光祭「原生」70萬顆LED燈矩陣 搭配粉紅浪漫開展

台東縣政府日前辦理「台東光祭」獲熱烈回響，縣府將部分作品移到「台東舊站特區」，搭配展出澳洲藝術家Kit Webster全...

花蓮家扶中心募年菜送弱勢 尚有6成缺口盼各界協助

明年一月就要迎來農曆春節，花蓮家扶中心計畫募集1850份暖心套餐送給扶助家庭，讓生活辛苦的家庭在歲末年終也能好好吃頓飯，...

曾移植菩提樹惹爭議 現存活達9成！台東縣府：自然形成菩提公園

台東市四維路8月整建工程移植40餘年「菩提樹」引起議論，不過，縣府經3個月的移植照料後，目前菩提樹存活達9成以上，未來，...

優化通報系統 花蓮近千座公廁新版級別貼紙換裝完成

花蓮縣列管公廁近千座，為提供民眾與遊客更乾淨的如廁環境，縣府整合公廁管理單位資訊及髒亂陳情QR code，設計新版列管公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。