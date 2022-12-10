優化通報系統 花蓮近千座公廁新版級別貼紙換裝完成
花蓮縣列管公廁近千座，為提供民眾與遊客更乾淨的如廁環境，縣府整合公廁管理單位資訊及髒亂陳情QR code，設計新版列管公廁級別貼紙，11月底全面完成更換，民眾若發現公廁髒亂，即可手機掃描或電話通報，提升清潔效率。
縣府環保局表示，縣內列管公廁有930座，為優化如廁環境達到「不髒、不濕、不臭」目標，環保局全面稽巡查，到11月底總稽查次數達5440座；也輔導公廁升級，目前特優級公廁已918座，占比98.7%，數量較去年提升3.2%，另有12座優等級公廁。
環保局還整合公廁管理單位及資訊，設計新版級別貼紙，11月底全面換新完成。貼紙上有公廁名稱、編號、管理單位名稱、電話，公害陳情專線，及髒亂通報的QR code，若民眾使用時發現髒亂不潔，可撥打電話，或手機掃QR code就能通報，環保局會盡速請該公廁管理單位前往維護。
花蓮市游先生常到兩潭自行車道、美崙田徑場等地跑步，他說，確實感覺公廁變得更乾淨，也認為新版貼紙有QR code可即時通報，相當方便。
環保局說，除了提升公廁清潔，也努力讓民眾都能享有合適且平等的衛生設備，今年獲中央補助修繕的35座公廁中，就有5座修繕為性別友善廁間，提供中性、跨性別或女性廁所不足時使用，像動植物防疫所的性別友善廁間小便斗，就採獨立式廁間設計，更多元照顧每位公廁使用者。
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