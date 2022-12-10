羅東運動公園全齡風雨樂活館公民參與 設計雛形今首度公開

宜蘭縣羅東運動公園環境怡人，縣府為讓民眾戶外運動、遊憩不受多雨天氣影響，將興建一棟全齡風雨樂活館，並獲企業捐款，目前進入設計階段，透過公民參與汲取地方想法，今天舉辦遊戲場說明會，首度公開設計雛形，預計明年6月動工，後年元月竣工。

羅東運動公園缺乏室內活動空間，宜蘭在地企業薛長興集團捐贈縣府6500萬元，興建全齡風雨樂活館，將座落在游泳池旁大草坪，占地約400坪，採半戶外多功能空間，規劃共融式遊具、可從事健康操與元極舞等運動場域，提供全年齡層一個遮風避雨的運動遊憩之處。

該案以公民參與方式進行，由宜蘭大學辦理一系列工作坊，家長與孩子提出的需求與想像，融入建築師的設計規劃裡。縣府今辦「共融共榮心樂園‧我想和你一起玩公民參與分享暨遊戲場說明會」，現場以模擬影片與模型呈現，讓鄉親了解最新進展，未來也會持續調整細節。

負責的義峰建築師事務所說明，設計概念為泡泡森林，利用不同高低差分區，彼此又有所交疊，保留既有沙坑，也有單槓、鞦韆、家長休息區等規劃，創造兒童、長者、無障礙者適用的活動空間。

縣長林姿妙表示，宜蘭縣共融式遊戲場不只宜蘭市呿呿噹森林、冬山河親水公園，將來羅東運動公園也會有，其全齡風雨樂活館更是產官學合作的最佳典範。 教育處長王泓翔（左）向宜蘭縣長林姿妙（右）說明全齡風雨樂活館的設計。記者林佳彣／攝影 義峰建築師事務所設計師邱偉中說明全齡風雨樂活館的設計。記者林佳彣／攝影 民眾觀看全齡風雨樂活館的模型。記者林佳彣／攝影 縣府今辦「共融共榮心樂園‧我想和你一起玩公民參與分享暨遊戲場說明會」。記者林佳彣／攝影 羅東運動公園全齡風雨樂活館將提供全年齡層一個遮風避雨的運動遊憩好去處。圖／宜蘭縣政府提供