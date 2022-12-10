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羅東運動公園全齡風雨樂活館公民參與 設計雛形今首度公開
宜蘭縣羅東運動公園環境怡人，縣府為讓民眾戶外運動、遊憩不受多雨天氣影響，將興建一棟全齡風雨樂活館，並獲企業捐款，目前進入設計階段，透過公民參與汲取地方想法，今天舉辦遊戲場說明會，首度公開設計雛形，預計明年6月動工，後年元月竣工。
羅東運動公園缺乏室內活動空間，宜蘭在地企業薛長興集團捐贈縣府6500萬元，興建全齡風雨樂活館，將座落在游泳池旁大草坪，占地約400坪，採半戶外多功能空間，規劃共融式遊具、可從事健康操與元極舞等運動場域，提供全年齡層一個遮風避雨的運動遊憩之處。
該案以公民參與方式進行，由宜蘭大學辦理一系列工作坊，家長與孩子提出的需求與想像，融入建築師的設計規劃裡。縣府今辦「共融共榮心樂園‧我想和你一起玩公民參與分享暨遊戲場說明會」，現場以模擬影片與模型呈現，讓鄉親了解最新進展，未來也會持續調整細節。
負責的義峰建築師事務所說明，設計概念為泡泡森林，利用不同高低差分區，彼此又有所交疊，保留既有沙坑，也有單槓、鞦韆、家長休息區等規劃，創造兒童、長者、無障礙者適用的活動空間。
縣長林姿妙表示，宜蘭縣共融式遊戲場不只宜蘭市呿呿噹森林、冬山河親水公園，將來羅東運動公園也會有，其全齡風雨樂活館更是產官學合作的最佳典範。
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