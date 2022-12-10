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基隆西定河上「都市地獄版」 邱臣遠：影響國際形象

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆西定河上「都市地獄版」，邱臣遠：影響國際形象。記者游明煌／攝影
基隆西定河上「都市地獄版」，邱臣遠：影響國際形象。記者游明煌／攝影

美國論壇「Reddit」貼出一張基隆市西定河汙染的照片，有老鼠流竄，被分類到「都市地獄版」，立委邱臣遠今天表示，凸顯基隆市西定河污染問題嚴重，已經成為都市之瘤，影響國際形象。建議新當選的市長謝國樑，上任後立刻投入整治。

邱臣遠說，繼CNN點名「台灣交通是行人地獄」後，又一個外國論壇「Reddit都市地獄版」刊登「Polluted river under highway bridge in Keelung, Taiwan」，凸顯基隆市西定河汙染問題嚴重，已經成為都市之瘤，影響國際形象。

邱臣遠表示，基隆市政府回應指出，若要徹底改善必須還要再等14年之久，顯示基隆市政府不僅完全知情，而且絲毫不在意影響基隆形象，他認為謝國樑市上任後應立刻投入整治。

邱臣遠說，基隆市政府不僅漠視西定河污染，也不重視汙水下水道建設及汙水接管，對照幅員廣大的新北市整體汙水處理率都已經達到95%的情形下，基隆市的整體汙水處理率實在不應該停留73.76%。

邱臣遠認為，事實上，西定河的髒亂並非都市原貌，過去這裡也是高砂公園的一部分，曾是全台知名觀光景點，在歷任政府放任居民與高架道路占用後，才成為如今的髒亂景象。

他建議，基隆市政府應該參考新北市新莊中港大排整治，及台中市綠川、柳川整治成為都市親水公園的前例，甚至應參考韓國清溪川整治拆除高架橋的經驗，好好的規畫西定河整治工程，割除都市之瘤的恥辱印記。

基隆 邱臣遠

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