基隆城博會參觀人次破百萬 獲Best 100設計獎項肯定

基隆市政府在今年6月10日至6月19日舉辦城市博覽會，總參觀人次破百萬，榮獲《Shopping Design》雜誌2022 Taiwan Design Best 100「年度概念展演活動」獎項肯定。

頒獎典禮昨下午舉行，基隆市長林右昌因出國下周才返回，由市府秘書長黃駿逸代表出席，黃駿逸感謝主辦單位對2022城市博覽會的肯定。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，城市博覽會參觀總人次超過百萬，獲獎十分榮幸，公部門能受到《Shopping Design》這樣在發掘設計美學、獨特風格與善意理念領域的專業雜誌肯定，相當不容易；城博會獲獎讓基隆在設計生活、風格經濟、文化創新等領域的努力成果再度被看見。

林右昌認為，基隆市政府打造跨域交流、擴大活動規模且民眾佳評如潮，在逐步恢復正常生活的腳步中，市府團隊努力讓疫情後的新生活從基隆開始。

Best100從2012年開始，每年12月都會選出當年度、100件台灣精采的設計人事物，製作「Best 100」特輯並舉辦「SDA頒獎典禮」；領域囊括展覽活動、社會關懷友善環境、設計師、建築空間等等。