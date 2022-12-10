影／基隆西定河被國外論壇形容都市地獄 議員：言過其實

美國論壇Reddit貼出一張基隆市西定河的照片，還分類到「都市地獄版」，照片中顯示除汙染外，還有老鼠流竄，在網上引發熱議。當地議員鄭文婷說，其實已經改善非常多了，環境確實還改善空間，用「地獄都市」形容實在言過其實，照片中的地方其實已經很少住家，有可能空房子多招來鼠患。

從Reddit登出的照片可以發現河流混濁，一旁還緊鄰著民宅，放大看還能看到照片左下角拍到老鼠，被台灣網友轉貼到PTT後引發熱議。

當地民眾說，民生廢水長期排入，才又髒又臭，但現在已經改善很多了，沒有外國人形容得那麼誇張。

文安里長李隆進說，除了家庭、店家的廢水排入外，還有港區的淤泥及汙染物飄進河中導致汙染。

市議員鄭文婷指出，西定河行經中山、安樂到仁愛區，市政府過去幾年投入相當多資源在水環境改善工程，成效是有目共睹的。但無可諱言，城市治理除了水環境改善之外，還有鼠害防治，以及許多大大小小的環境改善工作必須完善。

鄭文婷認為，環境確實還改善空間，但用「地獄都市」形容實在言過其實，照片中的地方其實已經很少住家，有可能空房子多招來鼠患，相信市政府近期內將會盡快改善。

基隆市政府說，全市汙水下水道及用戶接管分五期實施，至今年10月底，汙水下水道普及率41%。西定河預計接管期程為第四期（115至121年）及第五期（121至125年）。市府在西定河主要集汙區中山區範圍內用戶未接管前，已先進行水環境改善工程作業中，初步改善西定河水質。