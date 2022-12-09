快訊

下周兩段式降溫！ 專家指達「冷氣團等級」 全台都有感

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆仁愛、信義、中正區逾萬戶 10日凌晨大停水8小時

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
因應文化中心前施工，基隆仁愛、信義、中正區逾萬戶，10日凌晨大停水8小時。記者游明煌／攝影
因應文化中心前施工，基隆仁愛、信義、中正區逾萬戶，10日凌晨大停水8小時。記者游明煌／攝影

自來水公司第一區管理處在仁一與信一路口施工，汰換700口徑大管線，今天晚上關水閥探挖，預計10日凌晨0時到上午8時，仁愛、信義及中正區的用戶停水或降壓，有上萬戶用水戶受影響，基隆廟口夜市也在停水範圍內，請民眾注意儲水。

仁愛區光華里陳世豐今晚貼出停水公告，提醒民眾注意，仁愛區、中正區、信義區10日零時起，停水至10日上午8時止，自來水公司要更換富狗橋700大管。

第一區管理處表示，10日凌晨為汰換文化中心前大口徑水管，預先做探挖工程，晚間12點以後用水較少，家中如有水塔影響不會太大。

基隆廟口夜市和愛四路觀光夜市都在停水範圍，水公司安排水車待命。

水公司公告指出，停水區域：基隆市仁愛區、信義區、中正區等區域，採高地停水、平地降壓方式。

仁愛區：林泉里、花崗里．虹橋里、水錦里、智仁里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、福仁里．誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、崇文里、文安里、兆連里、獅球里、書院里、朝棟里、光華里、明德里、同風里、文昌里、新店里、,福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、崇文里、文安里。

中正區：海濱里、正濱里、中正里、中濱里、建國里、砂灣里、真砂里、正砂里、中砂里、入船里、正船里、中船里、港通里、義重里、正義里、信義里、德義里。

信義區：仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里。

停水 基隆 夜市

延伸閱讀

基隆北海岸、台北市山區大雨特報 注意坍方落石

東北季風影響 基隆北海岸大雨特報 北部及東北部整天濕涼

鶯歌三峽樹林12月12日停水14小時 近2萬戶受影響

北市中正區驚傳雙屍命案 2年輕男子陳屍旅館房內

相關新聞

西定河汙染 登美論壇都市地獄版

美國論壇「Reddit」貼出一張基隆西定河的照片，還分類到「都市地獄版」，照片中顯示除汙染外，還有老鼠流竄，在網上引發熱...

影／基隆西定河被國外論壇形容都市地獄 議員：言過其實

美國論壇Reddit貼出一張基隆市西定河的照片，還分類到「都市地獄版」，照片中顯示除汙染外，還有老鼠流竄，在網上引發熱議...

蘭陽媽祖節明年預算 被刪逾半

宜蘭縣議會臨時會昨天三讀修正通過縣府所提明年度總預算案，歲出刪減600萬元為近279億元，其中編列千萬元的蘭陽媽祖文化節...

基隆仁愛、信義、中正區逾萬戶 10日凌晨大停水8小時

自來水公司第一區管理處在仁一與信一路口施工，汰換700口徑大管線，今天晚上關水閥探挖，預計10日凌晨0時到上午8時，仁愛...

台東縣議會預算審查 鄉公所秘書酒駕案成焦點

台東縣議會今天預算審查，議員林參天、古志成及陳宏宗，針對警方日前處理大武鄉公所張姓秘書涉酒駕肇逃案，警方遲至16天後移送...

小辣椒參選 花蓮資深原民議員笛布斯宣布角逐副議長

花蓮縣議長之爭打得熱鬧，副議長寶座也有多人爭取，無黨籍資深原住民議員笛布斯．顗賚今天在臉書宣布將參選，她說，自己下屆邁向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。