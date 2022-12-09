基隆仁愛、信義、中正區逾萬戶 10日凌晨大停水8小時

自來水公司第一區管理處在仁一與信一路口施工，汰換700口徑大管線，今天晚上關水閥探挖，預計10日凌晨0時到上午8時，仁愛、信義及中正區的用戶停水或降壓，有上萬戶用水戶受影響，基隆廟口夜市也在停水範圍內，請民眾注意儲水。

仁愛區光華里陳世豐今晚貼出停水公告，提醒民眾注意，仁愛區、中正區、信義區10日零時起，停水至10日上午8時止，自來水公司要更換富狗橋700大管。

第一區管理處表示，10日凌晨為汰換文化中心前大口徑水管，預先做探挖工程，晚間12點以後用水較少，家中如有水塔影響不會太大。

基隆廟口夜市和愛四路觀光夜市都在停水範圍，水公司安排水車待命。

水公司公告指出，停水區域：基隆市仁愛區、信義區、中正區等區域，採高地停水、平地降壓方式。

仁愛區：林泉里、花崗里．虹橋里、水錦里、智仁里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、福仁里．誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、崇文里、文安里、兆連里、獅球里、書院里、朝棟里、光華里、明德里、同風里、文昌里、新店里、,福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、崇文里、文安里。

中正區：海濱里、正濱里、中正里、中濱里、建國里、砂灣里、真砂里、正砂里、中砂里、入船里、正船里、中船里、港通里、義重里、正義里、信義里、德義里。

信義區：仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里。