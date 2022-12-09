宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」帶動地方繁榮 千萬預算卻遭刪逾半

宜蘭縣議會臨時會今天三讀修正通過縣府所提明年度總預算案，歲出刪減600萬元為近279億元，包含秘書處新聞科新聞業務費50萬元，編列千萬元的蘭陽媽祖文化節被刪逾半。議長張建榮表示，藍綠兩黨與在野問政聯盟協商共識，將交由廟宇來做；縣長林姿妙說，相信媽祖祂自己就會想辦法。

蘭陽媽祖文化節2019年開辦，是宜蘭縣大型宗教盛事，去年受疫情影響停辦、今年復辦，吸引不少信徒前來跟著媽祖來遶境。宜蘭縣政府編列明年1000萬元預算，縣議會刪除縣府行政相關費用的「一般事務費」550萬元，今三讀通過補助宮廟等單位的委辦費450萬元。

國民黨議員陳鴻禧認為，縣府主辦宗教活動不妥，直言「四不像」，既然是蘭陽媽祖文化節就應回歸廟方或學術界，政府作為助燃劑，拿一點經費出去，就可產生很大火花。民進黨議員謝燦輝說，民間有其資源與交情，直接委辦也會辦得比較熱鬧，縣府主辦則會綁手綁腳。

無黨籍黃定和指出委辦費沒問題，明年度議員若為讓活動順利遶境，縣府可追加委辦費預算，補足到1000萬元，比照過往經費進行。

議長張建榮說，兩黨一聯盟協商共識刪除一般事務費，全國媽祖節都是讓廟宇主動參與，廟宇有能力且可投入資源更多，縣議會希望能委託廟方，加上學術界佛光大學與縣府協力，建立一個真正的文化節。

縣長林姿妙表示，宜蘭縣推動地方文化，感謝媽祖保庇，相信媽祖祂自己就會想辦法，祂知道縣府花錢花在刀口上，該用要用、該省要省，蘭陽媽祖文化節對於帶動地方繁榮進步相當重要。

縣府秘書長林茂盛表示，議會刪除蘭陽媽祖文化節部分預算，縣府予以尊重，明年追加減預算時，將再提出追加預算並爭取議員支持，至於秘書處新聞科新聞業務費被刪50萬元，縣府會從相關預算去協助活動行銷。宜蘭縣明年度總預算案，歲入279億2094萬3000元，債務舉借為125億3877萬8000元，收入合計404億5972萬1000元；歲出278億9769萬7000元，債務償還125億6202萬4000元，支出共404億5972萬1000元。