西定河汙染登外國網站「都市地獄版」 基隆市政府說明

美國論壇《Reddit》被PO了一張照片，寫著台灣基隆高速公路橋下被汙染的河流，甚至還被分類到「都市地獄版」，台灣網友轉貼到PTT後引發熱議。這條河是基隆西定河，因有家庭廢水流入汙染嚴重，市府表示，在未接汙水幹管前，已進行水環境改善工程作業。

從《Reddit》這張照片可以看出來，照片中的河流混濁，一旁還緊鄰著民宅，放大看還能看到照片左下角拍到有隻老鼠，在地人一眼就認出是在基隆的西定河。

網友留言「是什麼讓這裡污染特別嚴重？」「老鼠在左下角」、「天哪，那些一樓的公寓。他們一定很害怕」。但也有人說「水的顏色並不表示汙染，看起來更像是藻類和淤泥，有改善了」。

基隆市政府今天說明，有關西定河水環境不佳問題，西定河主要流經中山區，預計接管期程為第四期（115至121年）及第五期（121至125年），市府在西定河主要集汙區中山區範圍內用戶未接管前，已先進行水環境改善工程作業中，初步改善西定河水質。

市政府表示，全市汙水下水道及用戶接管分五期實施，截至今年10月底，汙水下水道普及率41.40%。

市府工務處指出，等125年汙水下水道完成接管後，才能徹底淨化水質，市府在西定河定期巡查並辦理清淤，近5年已清除3818立方公尺淤積土方。