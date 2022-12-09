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台東縣議會預算審查 鄉公所秘書酒駕案成焦點

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣議會今天預算審查，議員林參天（左）針對警方日前處理大武鄉公所張姓秘書涉酒駕肇逃案，警方遲至16天後移送，質疑關說、吃案及縱放等爭議。警察局長葉超鴻（右）答覆絕無議員質疑事情，已做調查懲處疏失3員警。圖／擷取自台東縣議會官網
台東縣議會今天預算審查，議員林參天（左）針對警方日前處理大武鄉公所張姓秘書涉酒駕肇逃案，警方遲至16天後移送，質疑關說、吃案及縱放等爭議。警察局長葉超鴻（右）答覆絕無議員質疑事情，已做調查懲處疏失3員警。圖／擷取自台東縣議會官網

台東縣議會今天預算審查，議員林參天、古志成及陳宏宗，針對警方日前處理大武鄉公所張姓秘書涉酒駕肇逃案，警方遲至16天後移送，被質疑關說、吃案及縱放等爭議。警察局長葉超鴻答覆絕無議員質疑事情，已做調查懲處疏失3員警。

葉超鴻說，經過督察室調查，確實是承辦員警因確診無當下移送酒駕者，相關所長及副所長也無指示職務代理人協助移送，這部分有疏失，已經懲處3名疏失員警；至於鄉長是否有關說，查閱相關影像及詢問人員確實沒有關說一事。

林參天說，大武鄉公所張姓秘書上月17日酒駕肇事並離開現場，警方約40分鐘後找到人，酒測嚴重超標達1.07毫克，警方卻無動作，事發16天他接獲消息後，打給分局才說要移送地檢署，這中間很難不懷疑作業流程是否有關說、吃案及縱放的問題。

他指出，事發當下40分鐘後分局找到人犯不算現行犯，且拖延16天直到他關切，警方才將人犯函送法辦，這樣不算吃案，這種說法他無法置信。林參天要求局長公布當天在大武分局的錄影帶，以釐清有無警方吃案、鄉長關說等情事，葉超鴻答覆督察室已看過，他無法提供。

古志成則要求縣警局針對酒駕現行犯處理流程要改進，類似案件不應一再發生，讓民眾對警方失去信任。陳宏宗則希望局長一定要把事情一次完整說明清楚，給議會及民眾了解。葉超鴻強調，此案警方沒有違法，只有員警疏失怠惰，他已下令酒駕不論是否現行犯，都要請示檢察官。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 關說 鄉長

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