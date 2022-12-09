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小辣椒參選 花蓮資深原民議員笛布斯宣布角逐副議長

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮無黨籍原住民資深議員笛布斯．顗賚，今天宣布將角逐副議長。圖／翻攝笛布斯臉書
花蓮無黨籍原住民資深議員笛布斯．顗賚，今天宣布將角逐副議長。圖／翻攝笛布斯臉書

花蓮縣議長之爭打得熱鬧，副議長寶座也有多人爭取，無黨籍資深原住民議員笛布斯．顗賚今天在臉書宣布將參選，她說，自己下屆邁向5連霸，資歷深、能力夠，會尋求支持但不跟任何人搭配，希望成為花蓮縣議會第一位原住民副議長。除了笛布斯，還有黃馨、林源富、吳建志都已表態參選副議長。

下屆選舉，有「小辣椒」之稱的笛布斯以第五選區(花蓮市、新城鄉、秀林鄉、吉安鄉平地原住民）最高票順利連任，達成5連霸。她今天上午透過臉書發表參選宣言，表示自己資歷夠、能力夠，無黨無派，正在尋求新當選議員支持，決定來參選花蓮縣議會副議長。

她受訪時表示，自己思考過，議長部分需要很大的力量，她不考慮，但在副議長部分，自己資歷深、議事運作，討論議題時也向來持平，認為自己應該比所有人都有資格，才宣布參選。

花蓮縣議會有33席議員，其中10席是原住民籍。下屆議員黨籍以國民黨最多，占18席，無黨籍居次有11席，另民進黨3席、民眾黨1席。

笛布斯說，下屆花蓮縣議會只有兩位國民黨議員比她資深，她曾徵詢對方想法，對參選正副議長沒有意願；她也徵詢過其他原住民籍議員的意見，也會積極尋求新科議員協助。

至於是否考慮跟其他人搭檔參選？笛布斯說，她無黨無派，可以更加隨心所欲，不會跟任何人搭配，就是自己參選副議長，爭取支持。花蓮縣議員從來沒有原住民籍的正副議長，她會努力爭取支持，希望成為花蓮第一位原住民副議長。

議員 花蓮 原住民

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