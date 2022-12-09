寒流下雨冷吱吱 基隆漁會送外套、棉被暖外籍漁工身
基隆連日雨不斷，天氣也冷吱吱，寒流發威，基隆區漁會關懷外籍漁工的生活， 與教會合力送暖，500多名漁工拿到全新保暖衣物、棉被等，漁工在現場就把外套穿起來，直說「天氣好冷，有新外套很暖了」。
近來東北季風和寒流來襲，海象也不佳，外籍漁工也暫時沒有出海工作，基隆區漁會和台北新事社服中心，一起為外籍漁工募集禦寒衣物、棉被及發熱衣服，昨天起在基隆、新北深澳漁港等8個漁港發送，500多位漁工都受惠。
外籍漁工排隊領取衣物，教會志工幫忙穿上，出現暖心畫面，還示範如何使用圍脖子的圍巾，教漁工冷的時候可以用上。
新事社會服務中心專員李正新表示，社會大眾愛心非常多，外籍漁工對台灣漁業貢獻多，要送暖衣給他們溫暖。
基隆區漁會理事長簡建輝說，以前都是二手衣，現在全部都買新的，讓漁工穿得暖又穿得好，對他們是一種尊重。
基隆漁會總幹事陳文欽表示，近3年來都改為買新的衣物，怕他們冬天冷，因為外籍漁工來到台灣工作，離鄉背井很辛苦，對台灣漁業很有貢獻，雖然漁業景氣近年來不太好，但外籍漁工的工作條件和環境政府還是很重視。
「很暖和了，大外套很好，還有發熱衣」一名外籍漁工拿到外套馬上起了起來，他說最近天氣冷吱吱，和他們家鄉差很多。
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