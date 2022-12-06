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有愛無礙！配合國際身障日宜蘭評選表揚16位勁勇獎得主

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳奕峯先生克服身體不便，參與槌球比賽。圖／吳奕峯提供
吳奕峯先生克服身體不便，參與槌球比賽。圖／吳奕峯提供

為了鼓勵身心障礙朋友並感謝有功個人、團體及服務志工，宜蘭縣政府配合國際身障日評選並表揚「勁勇獎」得主，今年共有16人獲獎，每人背後都有一段感動人心的故事，獲獎實至名歸。

聯合國把每年12月3日訂為國際身心障礙者日，台灣則在2014年12月3日起施行身心障礙者權利公約施行法。宜蘭縣政府每年舉辦勁勇獎頒獎典禮，希望強化社會大眾不分年齡、種族、階級、性別、障別都能尊重差異，關注身心障礙者相關議題，喚起各界重視身障者各項權益，建立友善無礙的社會。

「勁勇獎」分4大類，包括傑出身心障礙者、推行身心障礙福利有功人員及團體、家庭照顧楷模、身心障礙福利志工楷模，得獎名單傑出身心障礙者曾昱皓、張玉純、林俊言、陳克為、吳奕峯、王吉村、伊民華、林美惠；推行身心障礙服務有功人員及團體蔡梅子、林惠雯、李秀芬、何喜花、鍾秀萍；家庭照顧者楷模謝碧蓮；身心障礙福利志工楷模林文達、林文洋。

每位獲獎者的背後都有暖暖故事，其中從小聽力障礙的曾昱皓目前在學校服務，他運用攝影及資訊專業，犧牲假日協助指導學生拍攝微電影「我們的安靜哥哥」，榮獲宜蘭生命教育微電影競賽特優獎，指導小朋友操作空拍機，非常有耐心。

吳奕峯先生從小活潑好動，國小畢業時調皮爬到樹上玩，腳沒踩穩重摔落地傷到脊髓，從此不良於行；他曾經服藥及割腕自殺都沒死，母親心疼難過卻堅定的口氣告訴他，只要他好好活著！後來家人開了一家西藥房讓他顧店，生活有了重心，他又去學刻印開店，與幾位熱心的脊髓損傷朋友創立宜蘭縣脊髓損傷者協會，受邀演講，幫助更多類似的朋友走出生命幽谷。

林文洋與林文達都是脊髓損傷志工，每次傷友外出參加活動時，林文洋擔任開車駕駛，幫助他們上下車等生活事；林文達幫忙攝影，紀錄捕捉身障朋友最動人的一刻，兩人的付出精神可敬可佩。

曾昱皓雖然有聽力障礙，但他非常有愛心。圖／曾昱皓提供
曾昱皓雖然有聽力障礙，但他非常有愛心。圖／曾昱皓提供
熱心志工林文達拿著相機幫身障朋友捕捉動人的畫面，留下紀錄。記者戴永華／攝影
熱心志工林文達拿著相機幫身障朋友捕捉動人的畫面，留下紀錄。記者戴永華／攝影

宜蘭 微電影 身障者

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