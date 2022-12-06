幸福指數大調查花蓮榮獲雙冠軍 徐榛蔚分享施政祕訣

經濟日報與南山人壽共同舉辦「2022縣市幸福指數大調查」，花蓮縣在縣長徐榛蔚率領團隊用心執政下，地方施政滿意度、幸福指數拿下雙料冠軍，還榮登最佳進步獎，是全台各縣市最佳，表現亮眼，且六項指標都排名第一。徐榛蔚今親自出席領獎，分享幸福施政祕訣「就是把鄉親需求作為施政目標」。

「2022縣市幸福指數大調查」今天在台北君品酒店揭曉，花蓮縣在地方施政滿意度與嘉義市並列第一，幸福指數也是冠軍，且成績大幅躍升，再披上最佳進步獎殊榮。

經濟日報副社長周祖誠說明，縣市幸福調查11年來，花蓮縣從2015年至今已是第二次奪冠，幸福指數大幅進步12名，民調成績更是耀眼，花蓮在幸福指數六項指標，包括「社會聯繫」、「環境品質」、「地方政府施政」、「健康狀況」、「生活現況」、「個人安全」，全部高居第一，非常不簡單，也是這次得以奪冠的關鍵。

徐榛蔚與其他縣市首長，包括台中市長盧秀燕、新北市副市長劉和然、嘉義市長黃敏惠、屏東縣副縣長吳麗雪、宜蘭縣長林姿妙、新竹市代理市長陳章賢等人出席受獎，輪流分享幸福施政的秘訣。

徐榛蔚說，囊括雙料冠軍備感榮幸，多年來縣府團隊施政不求名次，就是把鄉親需求作為施政目標，努力符合鄉親期待。

她提到，花蓮面積廣達4628平方公里，是全台土地最大的縣市，因為地廣人稀，施政上有相當大的難度與困境，因此她上任後特別用心在智慧城市、智慧治理，也成功在疫情期間縮短全縣的數位落差。

「線上有溫度，線下有速度」徐榛蔚強調，花蓮推動科技賦能，也全面啟動地方建設，努力讓硬體基礎建設能夠迎頭趕上，更符合鄉親期待。另一方面也推動智慧科技，提升行政效率和友善服務。

徐縣長指出，花蓮有177個村里、208個部落，縣府施政朝每個村里每個部落都有長照C站努力，今年花蓮長照覆蓋率85.89也是全國第一；縣府也很重視智慧醫療，結合地方鄉鎮衛生所成為小型綜合診所，進駐偏鄉輔助醫療量能，結合58個診所、80個醫生以及17個護理人員，能夠到宅做醫療服務，減少鄉親路途的奔波。

她不忘感謝經濟日報多年來辦理全國各縣市評比，無論是六大面向或是三大指標，給予各縣市很多施政方向，她也向獲獎各縣市首長道賀，邀請享受花蓮的好山好水好人情。

2022縣市幸福大調查參考經濟合作發展組織（OECD）的「地區福祉（Regional Well‐Being）指數」，綜合「政府統計數據」與「民意調查結果」，各占五成比重，綜合計算出「幸福指數」。

政府統計數據資料來自行政院主計總處、環保署、內政部等；民意調查於今年8月11日至10月8日期間電訪，全國22縣市共1萬5575位有效樣本。除了金門縣完訪607人、連江縣完訪136人外，其他20縣市有效樣本都在741至743人之間。在95%的信心水準下，金門縣受訪樣本的抽樣誤差為±4.0個百分點內、連江縣在±8.4個百分點內，其他各縣市皆在±3.6個百分點內。