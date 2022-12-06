花蓮縣幸福指數最高 徐榛蔚：線上有速度、線下有溫度

經濟日報今公布「幸福台灣2022縣市幸福指數大調查」，邀請各縣市首長齊聚一堂，此次幸福指數調查中，由花蓮縣以黑馬之姿奪冠；施政滿意度方面，嘉義市與花蓮縣並列第一；其中花蓮縣不管在滿意度或幸福指數都排名前三，而台北市幸福指數排名第四，施政滿意度上與2020年一樣仍為倒數第三名。

花蓮縣在統計指數上，居所有縣市第8名，民調成績大放異彩，民眾對社會聯結、環境品質、健康、生活現況、個人安全、地方政府等6項指標美意度，均為全台最高，可說是「幸福最有感」，成為今年奪冠的關鍵。

第二名為新竹市，過去11年調查中有6次拿下冠軍，是幸福城市常勝軍，今年以些微分是落後花蓮縣；第三名宜蘭縣，比去年一口氣進步9名，其中關鍵是民調成績表現優異，民眾對於居住條件滿意度為全台最高，對環境品質、教育成就、生活現況、個人安全滿意度都在前台上三名；台北市排名第四，但比2020年退步1名。

施政滿意度部分，嘉義市及花蓮縣以77.6%並列第一，台中市75.4%位居第三，新北市及屏東縣滿意度皆為74.8%並列第四。前10名還包含連江縣（74.2%）、台東縣（73.1%）、桃園市（72.4%）、宜蘭縣（71%）、嘉義縣（70%）；而倒數前三名縣市則為苗栗縣（49.5%）、新竹市（59.1%）、台北市（61.3％）。

花蓮縣長徐榛蔚致詞時表示，開心得到雙料冠軍，多年來不爭求名次，民眾鄉親的需求就是施政的目標，花蓮縣地廣人稀，加上中央統籌下，施政上有相當大的困難。因應智慧治理及智慧城市，過去2年多疫情期間，花蓮縣快速縮短數位落差，秉持「線上有速度、線下有溫度」概念，盼加強行政效率的同時，也能友善服務。

獲得幸福指數亞軍的新竹市，由代理市長陳章賢代表領獎致詞，陳表示，新竹市過去被認為是科學園區、美食沙妙，但在前市長林智堅的帶領下，將設計力導入公共建設，重新塑造城市面貌，找回市民幸福感，讓新竹市成為築夢、圓夢的城市，而過去8年也是新竹市建設最多的時期。

宜蘭縣長林姿妙指出，宜蘭縣過去被視為偏鄉地區，但積極拼觀光、經濟、建設、文化、教育等，齊頭並進，過去4年中財政導正，原本負債很多，現在還錢不用借錢，同時積極拚市政，尤其是交通方面，鐵路高架、三體共構、高鐵延伸宜蘭案均在進行中，交通順暢、經濟發展是宜蘭目前首要發展目標。