快訊

被郭台銘勸進力拚2024總統大選？侯友宜這樣回應

韓國瑜遭指「北聯幫的」怒告台聯黨主席劉一德 高院民事庭宣判結果曝

已婚高司男女軍官營區共宿還藉將官車掩護 海軍開鍘

靈醫會今攜手佛大產學結盟 羅東聖母醫院遠距醫療中心揭牌

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
天主教靈醫會今天攜手佛光大學結盟簽約，盼藉產學合作打造培育優才的多元平台。圖／羅東聖母醫院提供
天主教靈醫會今天攜手佛光大學結盟簽約，盼藉產學合作打造培育優才的多元平台。圖／羅東聖母醫院提供

天主教靈醫會來台服務今年適逢70周年，不只更新旗下機構的設備、設施，人才培養更是重中之重，今天攜手佛光大學結盟簽約，盼透過產學合作打造培育優才的多元平台。另外，羅東聖母醫院今天揭牌啟用宜蘭縣第一所遠距醫療中心，以科技擴大服務的質量、範圍，為蘭陽鄉親建構無死角的「健康網絡」。

羅東聖母醫院與佛光大學合作面向，包含師資、增能進修、社區服務參與、校園徵才等。其中，院方鼓勵同仁進修在職學分班，佛大學子則可到醫院實習、社區服務，不只為長輩退休生活增添活力，年輕人也能學習長者的生命經驗與智慧，達到相互扶持、青銀共融。

今天產學結盟合作簽約儀式，靈醫會代表為羅東聖母醫院長馬漢光，佛光大學是校長何卓飛。靈醫會董事長黃浩然期盼此次合作，「新思維、新血輪」能為靈醫會體系機構培育與發掘更多優秀人才。

另外，羅東聖母醫院遠距醫療中心今成立，四大規劃有「架設遠距衛教平台」，邀營養師、復健師等專家分享醫學資訊，現有31個原鄉文化健康站與據點，近900人在線互動聽講。

「遠距照護系統」利用人工智能設備（AI）、物聯網（IOT）的資訊平台，即時上傳部落長者量測血壓等資訊，中心人員發現異常立即介入關懷，改善過往數據量測卻無醫療人員後續處理的窘境。

「遠距視訊看診」讓偏鄉居民不用舟車勞頓到市區醫院，即可享有專科醫療服務，達到醫療平權的目的；「特色巡迴健檢」為大同、南澳2原鄉各部落居民健康檢查，盼早期發現早期治療。

今天產學結盟合作簽約儀式，靈醫會代表為羅東聖母醫院長馬漢光（左），佛光大學是校長何卓飛（右）。圖／羅東聖母醫院提供
今天產學結盟合作簽約儀式，靈醫會代表為羅東聖母醫院長馬漢光（左），佛光大學是校長何卓飛（右）。圖／羅東聖母醫院提供
羅東聖母醫院今天揭牌啟用宜蘭縣第一所遠距醫療中心，盼為蘭陽鄉親建構無死角的「健康網絡」。圖／羅東聖母醫院提供
羅東聖母醫院今天揭牌啟用宜蘭縣第一所遠距醫療中心，盼為蘭陽鄉親建構無死角的「健康網絡」。圖／羅東聖母醫院提供

羅東 佛光大學

相關新聞

花蓮縣幸福指數最高 徐榛蔚：線上有速度、線下有溫度

經濟日報今公布「幸福台灣2022縣市幸福指數大調查」，邀請各縣市首長齊聚一堂，此次幸福指數調查中，由花蓮縣以黑馬之姿奪冠...

和平島諸聖教堂考古遺址再發現遺骸 頭朝西南沒陪葬品

基隆市文化局為辦理「和平島B考古遺址」解說中心工程，現正於已暫停開放參觀的和平島諸聖教堂考古遺址，進行落柱坑位試掘及工程...

邊玩邊工作 台東大武打造全國首座數位遊牧工作聚落

「台東縣國際數位遊牧綠洲聚落大武鄉示範計畫」今天入厝，象徵全台第一個由公部門為數位遊牧工作者打造的窩落腳大武，邀請想在大...

太魯閣峽谷馬拉松10日登場 警方清晨起交通管制

「2022雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松」將於12月10日舉行，預估超過1萬人參與，在被譽為全台最美賽道的太魯閣國家公園境內奔...

水力發電供照明、充電 花蓮農村展綠能成果

水力發電具有零汙染、零排碳、源源不絕優勢，在水土保持局花蓮分局輔導下，花蓮有7個「水保農村再生社區」，透過農田水圳發展微...

2023歡樂宜蘭年 「旺兔迎春」紀念紅包暨春聯喜氣亮相

全國唯一慶祝農曆新年的大型節慶活動「歡樂宜蘭年」邁入第30年，縣府文化局今天發表「旺兔迎春」圖案的紀念紅包及春聯，紀念紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。