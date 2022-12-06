靈醫會今攜手佛大產學結盟 羅東聖母醫院遠距醫療中心揭牌
天主教靈醫會來台服務今年適逢70周年，不只更新旗下機構的設備、設施，人才培養更是重中之重，今天攜手佛光大學結盟簽約，盼透過產學合作打造培育優才的多元平台。另外，羅東聖母醫院今天揭牌啟用宜蘭縣第一所遠距醫療中心，以科技擴大服務的質量、範圍，為蘭陽鄉親建構無死角的「健康網絡」。
羅東聖母醫院與佛光大學合作面向，包含師資、增能進修、社區服務參與、校園徵才等。其中，院方鼓勵同仁進修在職學分班，佛大學子則可到醫院實習、社區服務，不只為長輩退休生活增添活力，年輕人也能學習長者的生命經驗與智慧，達到相互扶持、青銀共融。
今天產學結盟合作簽約儀式，靈醫會代表為羅東聖母醫院長馬漢光，佛光大學是校長何卓飛。靈醫會董事長黃浩然期盼此次合作，「新思維、新血輪」能為靈醫會體系機構培育與發掘更多優秀人才。
另外，羅東聖母醫院遠距醫療中心今成立，四大規劃有「架設遠距衛教平台」，邀營養師、復健師等專家分享醫學資訊，現有31個原鄉文化健康站與據點，近900人在線互動聽講。
「遠距照護系統」利用人工智能設備（AI）、物聯網（IOT）的資訊平台，即時上傳部落長者量測血壓等資訊，中心人員發現異常立即介入關懷，改善過往數據量測卻無醫療人員後續處理的窘境。
「遠距視訊看診」讓偏鄉居民不用舟車勞頓到市區醫院，即可享有專科醫療服務，達到醫療平權的目的；「特色巡迴健檢」為大同、南澳2原鄉各部落居民健康檢查，盼早期發現早期治療。
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