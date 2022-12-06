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和平島諸聖教堂考古遺址再發現遺骸 頭朝西南沒陪葬品

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
和平島諸聖教堂考古遺址再發現遺骸，頭朝西南沒陪葬品。圖／文化局提供
和平島諸聖教堂考古遺址再發現遺骸，頭朝西南沒陪葬品。圖／文化局提供

基隆文化局為辦理「和平島B考古遺址」解說中心工程，現正於已暫停開放參觀的和平島諸聖教堂考古遺址，進行落柱坑位試掘及工程整備作業。考古試掘工程2日再發現一具新遺骸，目前已開始清整遺骸並進行研究調查。

副局長李添慶表示，目前新發掘遺骸從人體脛骨處發現，出土自18個試掘坑位其中之一，大致可以看出整體輪廓，但仍須進行年齡、性別與人種的初步辨識。已知此具遺骸與前幾年出土墓葬方位相同，頭朝向西南，目前尚未發現有陪葬品。

文化資產科長郭麗雅說，現階段團隊會將新出土遺骸，清整完畢後移至研究室繼續研究，針對性別、年齡與人種等背景深入探究。

和平島諸聖教堂考古遺址自2011年起便有考古學家團隊陸續進行試探挖掘，自2018年起「大基隆歷史場景再現整合計畫」進行較大規考古發掘計畫，除了發現西班牙修道院遺構及相關文物，該考古遺址共出土了20具墓葬。

李添慶表示，會有新發掘遺骸出土，主因是為了更有效保護和平島諸聖教堂考古遺址現場，基隆市政府積極爭取「和平島B考古遺址」解說中心興建工程，通過中央核定後，在進行前置作業落柱坑位試掘及工程整備作業中所發現。

由於考古遺址範圍內的工程必須遵守文資法相關規範，不可損及考古遺址珍貴價值，文化局針對解說中心結構落柱的位置，委託國立清華大學人類學研究所試掘進行發掘，並暫停暫停開放現場參觀，計畫進行18個坑位的發掘，試掘完畢後將由施工單位接手工程。

和平島諸聖教堂考古遺址再發現遺骸，頭朝西南沒陪葬品。圖／文化局提供
和平島諸聖教堂考古遺址再發現遺骸，頭朝西南沒陪葬品。圖／文化局提供
和平島諸聖教堂考古遺址再發現遺骸，頭朝西南沒陪葬品。圖／文化局提供
和平島諸聖教堂考古遺址再發現遺骸，頭朝西南沒陪葬品。圖／文化局提供

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