太魯閣峽谷馬拉松10日登場 警方清晨起交通管制

「2022雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松」將於12月10日舉行，預估超過1萬人參與，在被譽為全台最美賽道的太魯閣國家公園境內奔跑。為維持周邊賽道順暢及選手安全，警方在台8線中橫公路、台9線蘇花公路及舊台9線等部分路段，於當天清晨4點半起人車管制至下午1點。

太魯閣馬拉松去年因疫情延至今年3月舉辦，隨即新的一屆將在本周六舉行，2場賽事雖間隔不到10個月，仍吸引許多選手參賽，現場將湧入上萬人。

花蓮警方當天將管制賽道，縣警局交通隊、新城警分局及保七總隊第九大隊分工，分散部署在長達42公里賽道上，並管制周邊交通，確保賽事順利。

警方表示，管制時間為10日清晨4點半至下午1點，管制路段包括台8線太魯閣大橋南端至天祥段、台9線太魯閣大橋南下車道，及舊台9線太魯閣大橋北端至錦文橋。

警方指出，賽事最早開跑時間為6點15分，大會接駁車首班發車在4點半，末班車提早至6點20分，提醒選手盡早前往接駁站（新城車站）搭車，並善用大眾運輸。

這次太馬賽事因應疫情，除了在台外籍人士，不開放國外選手報名；主辦單位響應環保，補給站未提供一次性水杯和瓶裝水，成績證明與選手秩序冊則僅供下載電子檔。