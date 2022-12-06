水力發電供照明、充電 花蓮農村展綠能成果

水力發電具有零汙染、零排碳、源源不絕優勢，在水土保持局花蓮分局輔導下，花蓮有7個「水保農村再生社區」，透過農田水圳發展微水力綠能發電，運用在食農、綠能教育、社區照明、公益防災電能等，讓永續潔淨能源實踐在生活中。

水保局花蓮分局指出，吉安鄉南華村從2014年開始，使用農田水圳實驗微水力發電，在台電專家的協助下，將「川流式水輪機」架設於農場旁的水圳，運用「UPS不斷電系統」，將電力儲存在電瓶，可供農場溫室及食農教室用電，並設置防災公益座充，用於手機或電動腳踏車緊急充電。

花蓮除了南華社區外，還有干城社區、復興部落、富興社區、大富社區、馬佛社區、太巴塱社區，發展微水力或太陽能等綠能運用，成為「水保農村再生社區」。

水保局花蓮分局邀請各社區代表，參訪南華社區的農場發電設備，彼此分享經驗。大富社區陳月琴老師說，微水力發電規畫用燈飾成為地景藝術；太巴塱社區幹部蕭明山與馬佛社區張秀真老師都打算以綠能設備，驅趕危害農作的野生動物。豐濱鄉復興部落幹部張慧芬則表示，要從聚會所水電開始發展綠能。

社區幹部肯定觀摩交流活動，認為可互相借鏡，交換創意想法，尤其農村社區有源源不絕的水源，卻因資源、專業、經費不足不知從何做起，若透過彼此的交流，找到更多可行性方案。

水保局花蓮分局表示，儘管微水力道路還很遙遠，不過一群人攜手同行，相信一定能夠產生更大的能量，激發更多的火花，讓水力發電能運用在更多地方。