快訊

藍武士雖敗猶榮：日本足球的世界盃熱血驚艷一頁

這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

獨／深夜棒球場辦公室酒聚 桃體育局科長心肌梗塞猝逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023歡樂宜蘭年 「旺兔迎春」紀念紅包暨春聯喜氣亮相

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣文化局「旺兔迎春」圖案的紀念紅包及春聯今天亮相。記者戴永華／攝影
宜蘭縣文化局「旺兔迎春」圖案的紀念紅包及春聯今天亮相。記者戴永華／攝影

全國唯一慶祝農曆新年的大型節慶活動「歡樂宜蘭年」邁入第30年，縣府文化局今天發表「旺兔迎春」圖案的紀念紅包春聯，紀念紅包以聚寶盆做為發想設計，讓民眾動手DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，帶來財運與福氣。

今天紀念紅包發表會邀請到達文西幼兒園及龍獅技藝協會分別帶來喜慶的舞蹈及戰鼓表演，氣氛熱鬧，接著由縣長林姿妙揭曉兔年紀念紅包及春聯的設計款式。

縣長林姿妙表示，今年以「旺兔迎春」為主題，主視覺象徵豐富生命力的兔子，結合財源滾滾之意象，免子地支為卯，卯表示春意，代表黎明，充滿著無限生機；近年台灣民生與經濟皆受疫情影響，期許後疫情時代百工百業逐漸恢復往日生機，喜迎新年。

紀念紅包即日起至112年1月13日開放現場及網路訂購，每份40元，購買達100份以上，每份優惠價35元，歡迎民眾到宜蘭文化中心、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文化創意園區服務台現場購買，或電洽03-9322440分機373、462及03-9354766購買。

網路訂購可至2023歡樂宜蘭年生肖紀念紅包販售網站「宜蘭敬好生活」文創電商平台申購。

生肖屬兔民眾可於111年12月13日起至宜蘭縣史館官網填表申請免費索取紀念紅包，額滿為止，兔年春聯則於12月13日提供民眾免費索取，索取地點與紀念紅包販賣地點相同，每人僅限1份。

「旺兔迎春」紀念紅包以聚寶盆做為發想設計，讓民眾動手DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，帶來財運與福氣。記者戴永華／攝影
「旺兔迎春」紀念紅包以聚寶盆做為發想設計，讓民眾動手DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，帶來財運與福氣。記者戴永華／攝影
宜蘭縣文化局「旺兔迎春」圖案的紀念紅包及春聯今天亮相，喜氣洋洋。記者戴永華／攝影
宜蘭縣文化局「旺兔迎春」圖案的紀念紅包及春聯今天亮相，喜氣洋洋。記者戴永華／攝影
「旺兔迎春」春聯，喜氣洋洋。記者戴永華／攝影
「旺兔迎春」春聯，喜氣洋洋。記者戴永華／攝影

紅包 宜蘭 春聯

延伸閱讀

宜蘭員山戶政新事務所搬遷啟用 設婚紗拍照區粉浪漫

選後官司結束了 議長張建榮期許林姿妙勇敢拚縣政

《哈勇家》導演盼宜蘭人進戲院支持 林姿妙允諾全力推廣

連任後首次縣務會議 林姿妙逾10次感謝縣府團隊

相關新聞

水力發電供照明、充電 花蓮農村展綠能成果

水力發電具有零汙染、零排碳、源源不絕優勢，在水土保持局花蓮分局輔導下，花蓮有7個「水保農村再生社區」，透過農田水圳發展微...

2023歡樂宜蘭年 「旺兔迎春」紀念紅包暨春聯喜氣亮相

全國唯一慶祝農曆新年的大型節慶活動「歡樂宜蘭年」邁入第30年，縣府文化局今天發表「旺兔迎春」圖案的紀念紅包及春聯，紀念紅...

台東議員不滿大武分局處理酒駕 議會中怒斥議長

台東縣議員林參天今在臨時會，審查社會處預算時，建議針對大武分局處理酒駕案，要求警察局到場說明，議長吳秀華認為此和議程內容...

台東長照機構人力不足 護理師：薪水太低

台東縣安養機構照顧床位有800床，因照服、護理人力不足，僅可收容600餘床，地方護理人員直言，機構薪資太低是人力荒主因，...

羅東林業文化園區添新亮點 「林鐵館」訴說太平山林業史

林務局羅東林區管理處自108年起進行羅東森林鐵路文史及技術文件調查後，接續修復林業園區編號15號的蒸汽火車頭、7噸柴油火...

宜蘭員山戶政新事務所搬遷啟用 設婚紗拍照區粉浪漫

宜蘭新員山鄉戶政事務所搬遷後今天啟用，鮮黃色的建築外觀活潑明亮，走進室內映入眼簾是繽紛浪漫的結婚拍照場景，設有新住民、原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。