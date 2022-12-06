2023歡樂宜蘭年 「旺兔迎春」紀念紅包暨春聯喜氣亮相

全國唯一慶祝農曆新年的大型節慶活動「歡樂宜蘭年」邁入第30年，縣府文化局今天發表「旺兔迎春」圖案的紀念紅包及春聯，紀念紅包以聚寶盆做為發想設計，讓民眾動手DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，帶來財運與福氣。

今天紀念紅包發表會邀請到達文西幼兒園及龍獅技藝協會分別帶來喜慶的舞蹈及戰鼓表演，氣氛熱鬧，接著由縣長林姿妙揭曉兔年紀念紅包及春聯的設計款式。

縣長林姿妙表示，今年以「旺兔迎春」為主題，主視覺象徵豐富生命力的兔子，結合財源滾滾之意象，免子地支為卯，卯表示春意，代表黎明，充滿著無限生機；近年台灣民生與經濟皆受疫情影響，期許後疫情時代百工百業逐漸恢復往日生機，喜迎新年。

紀念紅包即日起至112年1月13日開放現場及網路訂購，每份40元，購買達100份以上，每份優惠價35元，歡迎民眾到宜蘭文化中心、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文化創意園區服務台現場購買，或電洽03-9322440分機373、462及03-9354766購買。

網路訂購可至2023歡樂宜蘭年生肖紀念紅包販售網站、「宜蘭敬好生活」文創電商平台申購。

生肖屬兔民眾可於111年12月13日起至宜蘭縣史館官網填表申請免費索取紀念紅包，額滿為止，兔年春聯則於12月13日提供民眾免費索取，索取地點與紀念紅包販賣地點相同，每人僅限1份。