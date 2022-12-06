台東鳳梨釋迦落果災情 劉櫂豪會勘籲速啟動救助

近年氣候變化劇烈導致農損，台東鳳梨釋迦出現落果情形。民進黨籍立委劉櫂豪今天到卑南鄉釋迦園會勘，呼籲儘速統計災情啟動災害救助，並持續督促農委會多元措施協助。

劉櫂豪今天邀集農委會台東農改場、農糧署東區分署以及卑南鄉長許文獻等人到卑南鄉釋迦園會勘鳳梨釋迦落果災情，呼籲縣府加速統計彙整災情，提報農委會以儘速啟動農業天災害救助，幫助農民降低損失。

劉櫂豪表示，今年暖冬情形顯著，入冬以來氣候忽冷忽熱，不穩定氣候使得產期落在每年12月至隔年4月的鳳梨釋迦，近期發生落果情形，嚴重影響農民收益。

對於農民關切鳳梨釋迦行銷問題，劉櫂豪指出，已督促農委會精進「好釋平台」，針對加工、國內行銷強化提升，以比去年成績更好為目標，其他國家行銷通路也會積極拓展，讓台東釋迦產業有更好出路。

此外，今年也要求農委會在釋迦保險、輔導轉作獎勵都加碼辦理，不僅提供不同級距保險保障，也爭取提高保費補助，降低農民負擔；轉作獎勵部分，從每公頃新台幣10萬元爭取提高到20萬元，幫助農友減輕轉作成本負擔。

對於鳳梨釋迦落果情況，台東縣長饒慶鈴已指示縣府農業處轉請各鄉鎮市公所將這次落果導致產量下降情形，納入農情調查產量推估，並依農業天然災害救助辦法規定，啟動農產業災損查報作業，以利縣府彙整災損報送農糧署協助。

農業處透過公所，對已屆採收期或需即時復耕作物受災田區啟動查報作業，優先實施勘查，同時針對田區災損情形攝影、拍照先行存證，作為後續救助佐證資料。

依農業處數據，台東縣全縣鳳梨釋迦種植面積約2800公頃，產期為每年12月至翌年4月。農友反映天氣忽冷忽熱，導致部分6月至7月中旬修剪處理所生產果園發生抽心落果情況。由於氣溫逐年攀升，依台東區農業改良場「鳳梨釋迦產期調節研究發展與產業調適」資料顯示，建議農友產期調節，生產12月中至隔年3月中，冬至至春分果實，品質相對穩定，提高收益。