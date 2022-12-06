台東議員不滿大武分局處理酒駕 議會中怒斥議長

台東縣議員林參天今在臨時會，審查社會處預算時，建議針對大武分局處理酒駕案，要求警察局到場說明，議長吳秀華認為此和議程內容不合未同意，林參天怒斥議長不重視警局處理酒駕不當，認為議長處理偏頗，吳秀華不為所動、同意林發言，但強調依議事規則走。

吳秀華強調，今天審理社會處的預算，應該照議事規則走，林對於警察局處理有疑慮，應該持續追踪、確認是否處理有瑕疵，並在警察局列席時質詢， 今天的重點仍放在社會處的預算審查。

林參天表示，台東的大武鄉公所秘書上月17日酒駕後擦撞肇事並離開現場，他在選舉期間接到反映，為了不影響選情才在選舉投開票結束後，揭露本案，但警方在他詢問之前一直沒有移送，直到12月2日他去電後，承辦員警察函送。

他說，這是社會關心重大案件， 對議長發火是要突顯這事情重要性，也懷疑背後是否有更多原因，是否有關說內幕，但議長卻不願意立即處理讓人遺憾，他一定會持續追查真相。

台東縣警局表示，本案員警當天依法處理，案發後1小時內找到駕車張女，酒測值為每公升1.07毫克，立即依法偵辦，因張女所涉案為A3財損肇逃，立即依法舉發，另公共危險部分非現行犯，警詢請示後函送處分，惟承辦人因新冠染疫確診隔離，才未能即時函送，但都符合函送期規定。